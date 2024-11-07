中國祭優惠加薪搶台護理人員！8大醫團喊「政府應做1事」才能留人

▲中國大陸祭出優惠加薪等方式延攬台灣護理人員，8大醫事團體急發聲。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸祭出優惠加薪等方式延攬台灣護理人員，恐致護理人力出走問題持續擴大！國內八大醫事團體今（7）日聯合發出聲明，要政府重視護理人員出走問題，別讓人力荒缺口繼續擴大，要求政府保障健保點值的合理性。

據聞福建10月29日公布最新一批「惠台利民」政策措施，涉及四方面17條。其中包括：漳州5年內將為台灣護理人員每年提供240個工作機會，大舉招手台灣護理人員，並稱有養老機構經驗者每年最高獎補4.5萬元台幣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、中華民國醫師公會全聯會、中華民國護理師護士公會全聯會等聯合發聲，兩岸之間因同文同種，過去一直有交流往來，現中國祭出優惠加薪等方式延攬台灣護理人員，未來恐致護理人員出走問題繼續擴大。

聲明指出，自去年來，醫界持續與政府及各黨團溝通，呼籲政府應帶頭增加健康投資，提高醫療機構管理韌性，儘速將健保總額支付制度從「支出上限制」轉為「支出目標制」，保障健保點值之合理性(短期目標至少0.95元，長期目標至一點1元，低於目標則由政府公務預算補足)，協助醫界解決醫療經費，倘政府能實施總額目標制保障點值，醫護團體承諾優先為醫事人員加薪，才能盡快解決護理人力短缺的問題。

八大醫事團體特別點出，目前台北區健保點值偏低，是因有八家重點醫學中心，全國急、重、難、罕病之病患皆湧入台北區醫院，無論是進行治療或是尋求第二專家意見，造成台北區健保點值被稀釋，但這是台灣醫療可近性高，病患就醫選擇自由且高滿意度之因，並非台北區醫院在衝量所造成，連帶也使得台北區醫院經營更加困難。

聲明也公布台灣私立醫療院所協會調查醫院近兩年調薪的情形，回顧112年及113年有77.3%醫院這兩年皆有調薪，且私立醫院有近80%調薪比例在4%以上，優於公務人員調薪比例4%；在目前健保點值尚未被保障之情況下，許多醫院已經陸續拿出誠意，為醫護人員加薪，積極留才。

八大醫事團體喊話，賴總統選前承諾提高健保點值，立法院也於上會期通過主決議提高明年第三季健保點值至少每點0.95元，為改善今年113年點值仍然偏低現象，且及時改善醫療環境，衛生福利部應妥善利用行政院今年撥補200億預算結餘款項來保障民眾及維護醫事人員專業權益。希望衛生福利部在不進行攤扣、目標性核刪及斷頭等前提之下，113年每季健保平均點值至少補足至去年112年一樣的目標，逐步往明年第三季的目標0.95邁進，以維護民眾就醫權益及全國醫事人員應有的保障。