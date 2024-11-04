瓦城、馬辣、Uber Eats優市都出包！食藥署抓79件蔬果農藥違規

▲瓦城的香菜檢出不得檢出農藥殘留。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「113年7、8月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」，總計有79件不符合規定。知名店家包括瓦城（台南大遠百店）的香菜、Ｍia C'bon（台北美麗華店）的白蘿蔔、優市Uber Eats大安店的白蘿蔔、馬辣（台北市信義店）的百香果都檢出農藥殘留違規。

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，本次總計抽驗834件農產品進行農藥殘留檢驗，其中755件符合規定，另有79件不符合規定農產品，其中21件總計開罰81萬，45件移請農政單位處辦，另有13件由地方衛生局處辦中，針對可溯源的國產農產品另移請農政機關依法進行源頭管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

違規產品包括瓦城（台南大遠百店）的香菜檢出農藥愛沙松0.09ppm（標準：不得檢出）；Ｍia C'bon（台北美麗華店）的白蘿蔔檢出福賽絕0.02ppm（標準：不得檢出）、優市Uber Eats大安店的白蘿蔔檢出賽速安0.46ppm（標準：0.25ppm）、馬辣（台北市信義店）的百香果檢出賽滅淨0.12ppm（標準：不得檢出）。

食藥署提醒，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好的商家；此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切，水果則以水沖洗後，再去皮食用。