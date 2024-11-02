1歲嬰狂吐！肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽嚇壞：不敢再讓孩子玩

▲不時傳出有孩童誤吞巴克球的悲劇，家長一定要注意。（圖／吳昌騰醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

幼童誤吞巴克球的悲劇頻傳！一名媽媽某日抱著1歲多的男嬰心急地衝進兒童急診室，表示孩子食慾不振2天，伴隨有嘔吐、腹脹，曾至診所看診拿藥，症狀卻未改善，眼看送急診前孩子不哭不鬧、精神不濟讓人憂心。醫師當下立即安排腹部X光一照，驚見「又是巴克球！」且吞下肚的10顆球體已黏成一串，直接造成腸道破裂併發腹膜炎。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在粉專PO文指出，他都將巴克球（小磁球）稱為「二魔王」，雖然排名在大魔王鈕扣電池後面，但威力毫不遜色，也是一樣可怕。他回想起多年前一個傍晚，一名媽媽神情慌張地衝進急診室急喊「醫師，快幫幫我吧！」她懷中的1歲多孩子，看起來不哭不鬧，經急診檢傷分類，生命跡象顯現心跳快、低血壓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經過醫護人員先穩定孩子的生命徵象，並安排腹部X光片檢查，「結果又是巴克球，10顆！」吳昌騰震驚表示，這次孩童誤吞巴克球，導致腸道破裂併發腹膜炎，緊急連絡小兒外科醫師安排將男嬰送進手術室，將10顆巴克球取出。當媽媽看著取出的巴克球，仍心有餘悸地直喊，「以後再也不敢讓孩子玩了。」

▲巴克球磁吸力強大，恐釀腸壁壞死，甚至腸穿孔。（示意圖／輔大醫院提供）

吳昌騰說，由於巴克球看起來像「小小顆的糖果」，因此孩子常因好奇把它放進嘴裡，一不小心釀成不可挽回的傷害。他示警，別看巴克球小小的，其實它的磁吸力強大，若僅誤吞1顆可能可自行排出體外，當大於2顆甚至多顆球體，它們在腸胃道翻滾的過程中，很容易夾著腸壁相互吸引在一起成團、成串，「再加上強大的磁吸力，是可以切斷血液供應，引起擠壓的腸壁發生壞死，進而引起腸穿孔。」

吳昌騰示警，從小孩誤吞巴克球至腸壞死、腸穿孔，存在一定的時間「起初是沒有明顯症狀」，再加上若孩子不會主動告知，照顧者很難自主發現，一旦孩子出現腹痛、嘔吐等症狀時，已經造成嚴重後果了，提醒家長一定要注意。