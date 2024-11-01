醫揭心靈課程「3恐怖套路」：快離開！大推1招最有用

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▲家寧最近捲入心靈課程風波，掀起外界關注及討論。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

圖、文／潮健康

網紅「詭異談話影片」引熱議！竟與「心靈成長課程」有關？

台灣影音頻道《眾量級CROWD》宣布停止更新，頻道主理人「家寧」近日開設新頻道，因影片談話內容與過去言行差異甚大，引發廣泛網友討論；甚有不少人猜測，家寧詭異的談話語調，可能與過去參加「心靈成長課程」有關。

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對此，臺北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇於社群表示，「沒有什麼思考系統是絕對不好的」，但坊間標榜心靈成長的相關課程，若需花費大把鈔票才能上課，民眾確實需戒之、慎之；只要在過程中有感受到些微的不適感，例如被要求、責難、貶低甚至勒索，就必須當機立斷離開。

姜冠宇醫師認為，個體在成長過程中，遇到的難題和想突破的上限都不盡相同。當個體有心想解決問題、但無從得知解決辦法時，往往容易無所適從。此時心靈成長課程會提供人脈與情感上的支持，實則利用個體的恐懼感，讓其無法抽身，甚至成為心靈成長團體的一員。

不必花大錢上課！醫教1招最能讓心靈成長

姜冠宇醫師強調，在遇到難以解決的問題、或執行任務遇到瓶頸時，不妨先以減少壓力源為主要目標，確保腦迴路在無壓力的環境下運轉。例如「運動」即為眾多研究實證、具有減壓效果的良好嗜好之一。「相信我，不相信我也罷：最好的心理成長就是『去運動』！」

《英國運動醫學期刊》（BJSM）刊載的南澳大學研究即指出，運動干預能顯著減少焦慮症狀，效果比心理諮詢或主流藥物高出1.5倍。研究團隊以「效果量」（Effect Size）作為衡量身體活動在改善心理問題的影響力大小，減掉的效果量數值越大，代表改善越顯著。

運動改善新陳代謝與內分泌 醫：有助提振心情、正向思考

在此研究中，身體活動在減少憂鬱、焦慮症狀上的效果量，分別為-0.43、-0.42；對於心理壓力方面，身體活動顯示的效果量為-0.60。另外，不同強度的運動，對於憂鬱症狀的改善效果也不同，例如低、中、高強度運動的效果量分別為-0.22、-0.56、-0.70，效果量隨強度增加而提升。

而隨著運動干預時間增加，效果量則有減弱趨勢：短期干預（≤12週）、中期干預（12至23週）與長期干預（≥24週），效果量分別是-0.84、-0.46、-0.28。不同頻率的運動對效果量的影響，高（每週5～7次）、中（每週4～5次）、低（每週少於4次）頻率的效果量分別為-0.76、-1.12、-0.47，高頻率運動未必能獲得最高的效果量。

研究表明，身體活動對某些特定族群的效果特別顯著，包括憂鬱患者、HIV感染者、腎病患者及孕產婦，鼓勵有關單位可將運動做為治療憂鬱症的主要方法。姜冠宇醫師補充，運動有助於新陳代謝、增加多巴胺與血清素的濃度，進而幫助提振心情與正向思考。

生活陷入泥沼停滯不前？善用心理諮商資源擺脫困境

若因內外在壓力過大，而導致心理發生病態、日常生活停滯不前，則應勇於求助就醫。姜冠宇醫師表示，此時不妨多利用衛福部提供的3次免費心理諮商；雖然該政策的「鼓勵效果」大於「治療效果」，但對有心理問題的中壯年族群而言，無非是重要的第一步。

另外，目前心理諮商管道眾多，可與專業人員討論是否採取「認知行為療法」，讓創傷或內心的糾結逐步化解。「要注意的是，人生的課題只會接踵而至，不要有錯誤的期望認為，透過幾次諮商就能把問題解決。心理諮商會有幫助，但你要有相當的『願付成本』投入！」

最後，姜冠宇醫師表示，若想促使心靈成長，並沒有「一體適用」的答案，建議透過正向的社交、運動訓練獲得支持感，在當下培養正向且無懼的態度。另外，只要參與特定團體時，感到有些許的不適感，「那就是不對的環境或人或團體！請你趕快離開，強硬拒絕他們進入你的領域。」

資料來源：

姜冠宇醫師-Facebook粉絲專頁

Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress: an overview of systematic reviews

本文經授權轉自：潮健康《不必花大錢上課也能「心靈成長」？ 醫教1招最有用：代謝、內分泌都變好了》

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