隨時準備好！泌尿科權威盧星華「守住下半身幸福」：我睡覺不敢關機

▲泌尿科權威、台北醫學大學附設醫院副院長盧星華。（圖／醫師提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

「醫師可以救人。」泌尿科權威、現任台北醫學大學附設醫院副院長暨臺北醫學大學泌尿學科教授盧星華談起踏入醫學領域的初心。他提及父親在他還不清楚人生方向的高中時期，給了「從醫」的建議，至今從醫數十年，臨床和行政職都做得口碑載道。是如何做到的呢？談起心路歷程，他給了兩大受用答案「做好時間管理、隨時將自己準備好。」不過同時他透露從醫的重擔「我睡覺是不敢關機的，就是怕病人有狀況。」

受父親影響從醫 選擇走外科拼「立竿見影」

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盧星華受訪時透露「我爸爸不是醫師，只是對醫界有一些涉獵，是他告訴我醫師可以救人，另一方面不太求人，如果自己專業好，可以救很多人。」但他接著笑說，當初其實想選擇「比較輕鬆、壓力比較小、風險也比較小」的科別，沒想到爸爸這時候又鼓勵他走外科，當時他爸爸說要做大醫師，很多醫院的院長都是外科的，所以當時也打消「選輕鬆科」的念頭。

他回憶起還是醫界新鮮人的時期，當時在台北榮總做住院醫師，在外科的各科去輪轉，過程中「不只自己選科別，科別也會選擇新人」，因為各科都有名額限制，當時也輪轉到泌尿外科，「覺得科別氣氛很好，泌尿科特性可大可小，同時也遇到很好的老師們」，幾個關鍵點考量下，也就選定了泌尿外科。

盧星華提到，自己從小比較喜歡球類運動，外科動手的機會最多，最重要的是外科比較「立竿見影」，可以快速看到治療效果，例如有腫瘤就切除、攝護腺肥大或者結石阻塞就打通。

泌尿外科的「可大可小」相當吸引盧星華。他說，泌尿外科可以開到大刀，例如膀胱癌、攝護腺癌、腎臟癌根除和部分切除手術，也可以做內視鏡微創手術，如攝護腺肥大、腎臟結石、輸尿管鏡、膀胱鏡手術等，小到還可以割包皮，是一個可大可小的、很精細的科，「不僅當醫師看得到病情立刻改善的成果，重點是還可以看到病人很開心。」

▲盧星華分享行醫心路歷程。



秉持醫術、醫德、用心 患者都變朋友

談到泌尿外科的立竿見影，盧星華也分享最近一名從國外帶著導尿管回來求醫的患者。他說明，該名患者在出國的過程中，發生尿不出來的狀況，導尿管是在國外醫院放置的，可想而知當時很痛苦，檢查發現有嚴重攝護腺肥大和發炎的情況，經診斷評估後先以藥物治療接著進行攝護腺手術，手術完成後很快就把導尿管拿掉。該患者已經60幾歲，「他當時導尿管拿掉後非常開心，排尿十分順暢，一直活蹦亂跳」，當下那個景象，自己心裡也是由衷的開心。

「我有很多病人都是由病人變成朋友。」聊到如何建立醫病關係，讓患者有滿滿信任，盧星華說，把自己的醫療技能準備好最重要，遇到患者的時候可以胸有成竹、很有把握，患者多少都會感受到安全感，再來就是「用心醫療」，治病是最重要的事情，還有很重要的就是以病人為中心，因為醫療會面臨很多抉擇，要好好去評估怎麼樣治療對病人最好，從而做出最有利於病人的建議。他強調，外科就是有立竿見影的效果，重點就是對症治療、選用對患者最好的方式提供最好的醫療。

談「熱忱」還沒想過退休 憂心醫護人力緊缺

盧星華曾擔任過很多年的台北市立聯合醫院忠孝院區副院長、以及台北榮總桃園分院院長，相當了解醫界全貌。他坦言自己對行政管理是有興趣的，之前在從陽明大學借調到台北市立聯合醫院，在當時忠孝院區邱文祥院長的協助下，整合聯合醫院五個院區的泌尿科，並且在忠孝院區成立泌尿科特色中心，業務量成長為原來的二至三倍，同時間也去修習了EMBA醫院管理，這些經歷對自己的幫助很大。

值得一提的是，盧星華擔任台北榮總桃園分院院長期間正經歷COVID-19疫情肆虐期間，而桃園正是國門之都，也是防疫的重中之重。他回憶起當時結合全院醫護人員、醫檢師、放射師、包括行政人員，全院同仁齊心協力防疫，那時候打了將近60萬劑的疫苗，做了16萬人次的COVID-19篩檢，還承擔了最多防疫旅館的篩檢，那時最深刻感受到醫護人員真的很偉大，因為這份工作是需要冒著自身危險去執行的。」

然而近來各醫院的護理人力流失，盧星華說，現在護理人員緊縮已經是全國醫院普遍情形，現今極少有醫院沒關床的，這對醫療的影響很大，再來就是很多年輕醫師出走開業或是去做醫美，整體醫護人力緊繃是當前很重要的課題。

▲盧星華行醫數十年，仍對工作抱持熱忱。

盧星華也感嘆，確實在醫院的路程是很漫長的，從醫學生、見習醫師、實習醫師、住院醫師、住院總醫師、主治醫師，甚至有機會到科主任、部主任、副院長、院長，光是主治醫師前面的路就很漫長，需要很強的毅力和使命感。

「曾經在醫院沒日沒夜、不見天日。」他說，真的是沒日沒夜，天還沒亮就進醫院，出醫院也不知道幾點了，然後隔天又很早要進醫院，而且「睡覺是不敢關機，深怕病人有狀況，臨時打過來。」

盧星華把人生最黃金的時間都投入在工作中，被問到能重新選擇一次，是否還會從醫？他大笑說「我還真的沒想過欸，因為沒辦法重新一次」，但如果孩子或親友要從醫，可能還是會建議不要走太忙、壓力太大的科，因為太忙，相對也會犧牲掉很多。

一直以來，每日工作十數小時以上是常態，但盧星華還沒想過和規劃過退休人生；他笑說，可能會在工作和私人時間分配上慢慢調整，「但很多事還是可以做，多去做自己有興趣的事情，基本上自己也習慣這份工作，對醫學這一塊還是非常有熱忱的。」