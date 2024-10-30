國內糖尿病年輕化！40歲以下個案增　醫示警併發症、死亡風險較高

▲糖尿病衛教學會「創新糖尿病管理新藍圖」記者會。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

隨著人口老化，國內糖尿病個案持續上升，另一方面也有年輕化趨勢。醫師示警，40歲以下糖尿病人口持續上升，國外報導指出，較為年輕的糖尿病個案，長期暴露在高血糖環境中，併發症、死亡風險會更嚴重。糖尿病衛教學會也提醒，透過健康飲食，規律運動並及早治療，進而達到良好的血糖控制，對延緩視網膜病變、神經病變、腎病變和心血管疾病等併發症具有重要意義。

國健署長吳昭軍表示，新冠疫情發生讓各界相當恐慌，統計國內一年新冠死亡個案約2萬人，至於各類慢性疾病死亡則多達7萬多人，占所有國人死亡的6成，然而民眾卻比較無感。其中糖尿病更是占了最重要角色，卻因為早期症狀不明顯，許多病友在出現食慾增加、口渴、頻尿或體重減輕等情況時，才意識到自己可能已患病。

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中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，台灣目前在40歲以下的糖尿病的人口越來越多，國內研究預測到2045年，小於39歲以下糖尿病個案會增加3.6倍。根據英國報導指出，40歲以下早發性、年輕化糖尿病患者，因為長期高血糖暴露，他們併發症，包括大血管、小血管、腎臟、眼睛的併發症，都比年紀比較大的時候才發生糖尿病患者要嚴重。

死亡率方面，黃建寧指出，高齡糖尿病死亡風險比一般人增加1.5~2倍，年輕40歲以下糖尿病族群的死亡風險則會增加至4倍，如果血糖控制不理想，將處於併發症風險更高的情況。

▲中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅。（圖／記者洪巧藍攝）

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅指出，第2型糖尿病的治療不僅包括飲食控制與定期運動，藥物治療也是至關重要的一環。雖然飲食和運動是基本管理措施，但針對不同患者特性進行個人化醫療已逐漸受到重視，這將有助於有效控制病情，降低併發症風險，並促進患者整體健康。

然而，許多病友對胰島素注射仍存在誤解，擔心其會導致腎臟損害或上癮，甚至需進行洗腎。歐弘毅指出，若能有效控制血糖，將顯著降低糖尿病併發症的發生率。臨床數據顯示，當糖尿病病友的糖化血色素維持在理想範圍內，早期腎病變的風險將大幅減少，而胰島素治療則是達成此目標的關鍵之一。

吳昭軍指出，國健署推出「控糖五撇步」，倡導糖友透過健康飲食、定期運動、控制體重、準時用藥以及監測血糖，改善生活型態並遠離相關風險因子。也提醒民眾多加利用免費成人健檢服務，逆轉糖尿病前期及代謝症候群，以減少糖尿病與相關併發症對健康的影響。