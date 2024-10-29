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「双聖、茹絲葵代理商」又出包！2批美國調味料檢出致癌環氧乙烷

10/29邊境查驗不合格產品。（圖／食藥署提供）

▲香港商赫士盟從美國進口的調味料檢出環氧乙烷。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中有1批從美國進口的調味料和1批西南風味粉檢出殘留致癌農藥環氧乙烷，進口業者為「香港商赫士盟食品企業有限公司」。

食藥署今公布8項違規產品，包括美國進口調味料、美國進口風味粉、印尼進口白胡椒粉、日本進口鮮蜜瓜、印尼進口糖果、越南進口什錦水果、泰國進口華南菜、中國大陸進口黑瓜子。

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其中旗下有多家知名餐廳包括raw、Nagi凪拉麵、美式餐廳双聖、Chili's，到茹絲葵牛排、麥笛昆BBQ的「香港商赫士盟食品企業有限公司」從美國進口調味料、美國進口風味粉檢出致癌農藥環氧乙烷21.9mg/kg、13.9mg/kg，製造出口商和品牌名為SOLINA。

另外，「慕果生鮮水菓行」從日本北海道進口的「鮮蜜瓜」檢出殘留農藥賽派芬0.01ppm，製造出口商為MOMOFUKU SHOJI CO.,LTD。

食藥署副署長林金富表示，環氧乙烷為不得檢出，針對美國進口調味料已經從今年8月12日開始採取逐批查驗，直到明年2月11日，賽派芬同樣為不得檢出，針對日本進口鮮蜜瓜已從去年12月25日採取逐批查驗，直到今年12月底，本周所有不合格產品都已退運或銷毀。

10/29邊境查驗不合格產品。（圖／食藥署提供）

▲日本進口鮮蜜瓜檢出農藥賽派芬。

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關鍵字： 邊境查驗

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