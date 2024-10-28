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北市「中正區」爆1例本土登革熱！感染源待釐清

台北市登革熱防治。（圖／北市衛生局提供）

▲台北市衛生局進行登革熱防治。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布新增1例本土登革熱病例，個案在中正區。經調查，個案潛伏期間無出國也無新北市登革熱管制區活動史，同住家人1位無症狀，感染源尚待釐清。

新增個案為中正區50多歲女性，10月24日出現發燒、頭痛等症狀，25日就醫後通報採檢，26日研判為確定病例，目前北市中正區公所已於27日召開區級應變小組會議，啟動跨機關防治作為，並發動社區清潔日，進行社區病媒蚊密度調查、孳生源清除及環境噴消等防治工作。

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北市衛生局表示，113年截至10月27日，台北市累計46例登革熱確定病例，3例為本土病例，其中文山區及大同區病例的基因定序結果和新北市新店及中和區個案相同，研判來自同一群聚事件，中正區病例感染源尚待釐清。

北市衛生局提醒，近期受康芮颱風外圍環流影響，降雨容易造成積水，環境有利於病媒蚊生長，民眾務必於雨後落實「巡、倒、清、刷」，定期「巡」視居家內外有無積水容器、「倒」空積水容器、「清」除不必要之容器及「刷」洗容器清除蟲卵，以清除病媒蚊孳生源，避免登革熱於社區蔓延。

另外，民眾進行登山、踏青等戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊蟲叮咬風險。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉骨骼酸痛、出疹或噁心、腹痛等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師有登革熱高風險地區活動史。

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關鍵字： 登革熱 台北市

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