「這一鍋」巴西蘑菇重金屬超標！澎湖海膽也有2件違規

▲巴西蘑菇檢出重金屬鎘超標。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「113年度市售食品中重金屬監測計畫7-9月執行結果」，有2件海膽、1件巴西蘑菇、1件日本百合檢出重金屬鎘超標，其中巴西蘑菇是連鎖火鍋店「這一鍋（台南新光殿）」的食材，來源廠商為全誠貿易有限公司；海膽則是澎湖縣攤販和店家；日本百合則是大潤發中崙店販售產品。

食藥署北區管理中心主任鄭維智指出，7-9月總計抽驗224件食品檢驗重金屬，包含26件食米及其他穀類、48件蔬果植物類、46件水產品、22件禽畜產品、25件蛋品及其加工品、33件嬰幼兒食品、4件盛裝飲用水、1件乳品、3件罐頭食品、5件飲料類、5件食用油脂、3件堅果及3件油籽。

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其中2件海膽檢出重金屬鎘0.4mg/kg和0.6mg/kg（標準：0.3mg/kg），1件巴西蘑菇檢出7mg/kg（標準：2mg/kg），1件日本百合檢出0.21mg/kg（標準：0.05mg/kg）。鄭維智表示，同批違規產品立即下架銷毀，經地方政府衛生局命業者限期改正後，均已無產品可供複抽驗，後續列為加強管理。

▲食藥署今公布「113年度市售食品中重金屬監測計畫7-9月執行結果」。

鄭維智指出，食品中所含重金屬可能源自天然存在或是受人類工業活動污染所致，對於人體健康可能造成的危害程度不一，與各種金屬特性及暴露程度有關，呼籲食品業者應落實自主管理，並依食品安全衛生管理法第9條第1項規定，業者應保存產品原材料、半成品及成品來源相關文件，違者依同法第48條第3款，經命限期改正，屆期不改正者，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

鄭維智提醒，若拒不提供或提供資料不實，違反食品安全衛生管理法第47條第12款規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。