他在北捷電扶梯尿尿！「3情況」恐失禁　泌尿醫曝解方

▲北捷出動10人拆卸、清潔、消毒、組裝電扶梯。（圖／取自北捷官網）

記者李佳蓉／綜合報導

一名男子日前在台北捷運「最長電扶梯」上公然小便，讓網友直呼「太噁心！」最後被依大眾捷運法，補開立裁處書1500元罰鍰，還得支付檢修及清潔等相關費用。泌尿科醫師呂謹亨指出，尿失禁原因很多，可能涉及膀胱過動、攝護腺肥大或應力性尿失禁，他比喻就像「水龍頭鬆了」，大多都是可以修好的。

開業泌尿科診所院長呂謹亨醫師在粉專發文分析，在公共場所尿失禁，若非精神疾病造成，可能是生理方面的疾病，較常見為泌尿系統、神經系統、糖尿病或其他慢性病相關。提及尿失禁，他表示原因有很多，有時可能合併多種病因，而根據症狀及原因不同，又可分為急迫性尿失禁、應力性尿失禁、滿溢性尿失禁及混和性尿失禁。

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▲北捷最長電扶梯有人當場小便。（圖／翻攝網路）

呂謹亨接著說，「膀胱過動」是男女尿失禁的常見原因，當膀胱變得敏感，一點點尿量或刺激就想小便，通常不到1小時就想尿一次，嚴重會合併夜尿問題，甚至會還沒到廁所就憋不住、尿出來了。有些患者會對冷水、冬天或冷氣低溫特別敏感。

此外，男性較常見的尿失禁原因還有「攝護腺肥大」。呂謹亨說明，攝護腺會隨著年齡增長而肥大、壓迫尿道，造成解尿困難，小便變慢、變細、滴尿、尿不乾淨，膀胱要越來越用力才尿得出來，慢慢退化，久了甚至會導致尿失禁的現象。即早治療攝護腺肥大引起的尿道阻塞，能減輕膀胱負擔，大幅改善頻尿、夜尿、解尿困難，甚至尿失禁的現象。

提及女性尿失禁原因，呂謹亨表示，常見的是「應力性尿失禁」，有患者咳嗽、打噴嚏時小便就會漏出來，只好少喝水、墊護墊、不敢開懷大笑，甚至不敢出門，就怕當眾出醜，尤其是生產過的女性。而男性也有可能出現應力性尿失禁，通常是攝護腺刮除術或是攝護腺癌切除手術後所造成。

▼一張圖看懂尿失禁治療方式。（圖／呂謹亨授權提供）

呂謹亨也補充，銀髮族常服用多種藥物，有些會加重、甚至引起尿失禁，像是交感神經阻斷劑能降血壓，但同時可能使膀胱頸及尿道鬆弛，引起壓力性尿失禁。他強調，尿失禁就像「水龍頭鬆了」，只要尋求醫療、盡早治療，都能找回乾爽舒適的生活。