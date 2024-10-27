她備孕1年沒消息竟是子宮長滿肌瘤　機械手臂手術保住生育功能

▲子宮肌瘤會影響受孕機率，示意圖非當事人。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

32歲的林小姐，婚後積極備孕一年但苦無進展，經過詳細檢查竟然在子宮內外發現多達9-10顆肌瘤密布，最大的肌瘤直徑達9公分，診斷為複雜性子宮肌瘤。醫師指出，傳統開腹手術治療可能會影響其生育功能，後續透過機械手臂輔助手術，在不傷害子宮內膜的狀況下，徹底清除了肌瘤，術後半年順利懷孕。

台灣女性初婚年齡與首胎生育年齡持續上升，根據內政部的報告，112年女性的初婚年齡為31歲， 而首胎平均年齡達31.5歲，這與子宮肌瘤的好發年齡30-40歲重疊，恐怕面臨生育計畫與疾病治療、經濟負擔等多重壓力。

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林口長庚醫院、新北市立土城醫院婦科腫瘤助理教授級主治醫師陳威君表示，子宮肌瘤盛行率極高，大約1/3的生育年齡婦女都曾患過此病，雖然屬於良性腫瘤，但卻可能影響受孕的機率以及受精卵著床位置，但若要進行處置，又擔心傷及子宮，影響生育功能，或是縫合不當導致孕期子宮破裂，讓患者相當糾結。

▲達文西機械手臂手術，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

所幸目前治療選擇眾多，陳威君說明，若為單顆體積較小的肌瘤可直接使用腹腔鏡手術處理，至於複雜性子宮肌瘤因肌瘤位置較深也較不好清理，則更適合機械手臂輔助手術，因其具備靈活的多角度操作及清晰的視野，不僅能完整摘除看得到的肌瘤，也能更細緻地縫合手術傷口。

好消息是，衛福部健保署於今年9月將46項機械手臂輔助手術費納入健保給付，其中更首次將婦科7項手術納入健保給付。陳威君分析，如此一來預估可以為患者節省2萬至7萬不等的費用，讓更多的女性能在減輕經濟負擔下多一個先進醫療技術的選擇，從而保護她們的健康和生育機會。

陳威君也提醒，雖然研究上顯示機械手臂輔助手術具有其優勢，但仍須根據患者的病灶大小、位置、疾病情況以及個人考量給予最適合的治療方案。