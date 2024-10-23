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修法開放代孕！立委互嗆心理變態、歧視　邱泰源：11月底送行政院

▲衛福部長邱泰源備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長邱泰源備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

民眾黨立委陳昭姿長年推動「代理孕母」合法開放，但昨天立法院總質詢時突砲轟性平會委員對代孕態度偏激「根本是心理變態」。衛福部部長邱泰源今（23）日被問及此事時回應，委員們能夠理性討論，對法案的完成會更有幫助；他也透露，《人工生殖法》修法草案預計11月底送行政院。

民眾黨立委陳昭姿22日出席總質詢時，指責行政院性平會屢次阻擋代孕合法化，更直言性平會長期聘任態度偏激、心理變態的委員，「這些人憑什麼否決代理孕母！」陳昭姿的言論遭民進黨立委黃捷抨擊「是驚人的歧視言論」，黃捷表示，「面對代孕議題，若用謾罵、人身攻擊的方式抒發，非但無法形成共識，更使得這個議題難以往前走，最終沒有人能受益。」

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邱泰源今日上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會，會前接受媒體聯訪，被問如何看待陳昭姿的言論？他表示，首先要非常感謝很多立法委員很關心重要的法案，希望共同研擬，如果委員們能夠理性來討論，對法案的完成會更有幫助。

邱泰源也進一步透露，《人工生殖法》修法草案在預告期間，收到來自外界600多則的意見，一直在針對這些意見召開專家會議，修法草案預期11月底、12月初就會送到行政院。

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關鍵字： 人工生殖法 邱泰源 衛福部 陳昭姿

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