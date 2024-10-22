運動後吃碳水化合物會變胖？　醫師：可幫助增肌燃脂

▲義大利麵。（圖／Unsplash）

文／每日健康

運動後吃碳水，真的會變胖嗎？很多人擔心運動後，攝取精緻澱粉會讓前面所做的努力白費。然而，運動後補充碳水化合物不僅不會讓你的努力白費，反而是幫助恢復體能和提升運動效果的重要策略。

蕭捷健醫師在其臉書專頁《減重醫師 蕭捷健》提到一項來自加拿大的研究顯示，這項研究顯示，適量的碳水化合物不僅不會引發脂肪囤積，還有助於增肌和燃脂。研究測試了三組受試者的反應，並使用碳-13標記技術追蹤義大利麵中的碳水化合物在體內的去向。結果發現，碳水化合物在運動後主要用於補充肝糖，並幫助燃燒脂肪，只有在完全不運動的情況下，少量碳水化合物才會轉化為脂肪。

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測試結果顯示：

- 沒運動：吃了義大利麵後，約有4.6克的碳水化合物轉化為脂肪。

- 輕度運動（低負荷）：進行像快走這類輕度運動後，燃燒了14.1克脂肪，並且碳水化合物多被儲存為肝糖。

- 中度運動（中負荷）：進行慢跑或騎自行車等中等強度的運動後，燃燒了32.3克脂肪，身體將大部分碳水轉化為肝糖，而不是轉化成脂肪。

即便是沒運動的組別也會持續燃燒脂肪，但中度運動組則顯示出更顯著的效果，將碳水化合物用來補充肌肉中的肝糖。同時，運動後攝取碳水化合物還能幫助恢復體能，為下一次運動做好準備。這意味著，運動後吃一碗義大利麵，不僅不會讓你發胖，反而會幫助你更好地增肌和燃燒脂肪。

因此，下次在運動後，無需懊悔自己吃了麵包或義大利麵。這些精緻碳水化合物並不會讓你增加脂肪，反而是提升運動效果的好幫手。搭配合理的運動與健康飲食，碳水化合物將成為你健身路上的重要夥伴，助你更輕鬆地實現目標。

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