中風後三高控制差！醫提「出院納個管」每年減少逾1200人再倒下

▲醫師建議腦中風病人出院納個案管理，減少再中風機會。（圖／新光醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣每年約4萬人急性缺血性腦中風，健保署在112年就已放寬急性缺血性腦中風健保給付條件，但醫師指出，不少患者治療後，三高等危險因子控制成績仍不理想，建議腦中風病人出院納個案管理，預估每年可以降低3.1%再中風風險，減少1200多人再中風。

台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會與三軍總醫院於今上午共同舉辦「2024世界中風日在台北」，健保署長石崇良受邀出席。他指出，健保署112年已放寬急性缺血性腦中風健保給付條件，血栓溶解劑自3小時內調整為4.5小時內，取栓手術自8小時內改為24小時內。

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而今年也祭出獎勵跨院合作計畫，於7月起實施「腦中風經動脈取栓術病人跨院合作照護計畫」，透過實際獎勵，讓各級醫療院所轉介更為順暢， 預估今年成功救治腦中風患者人數，要比去年增加900多人。

台灣腦中風學會理事長連立明指出，為了維持急性中風搶救回來的成果，出院後應該可以考慮由各院中風中心個管師進行一年的衛教與指標管理，接受生活習慣諮商、持續監測中風危險因子包括有三高（高血壓、高血脂 和糖尿病）以及肥胖、抽菸、缺乏運動、心房顫動。

連立明強調，養成正確的預防再次中風的方法與習慣，才能弭平防治斷點，終結再次中風，建議腦中風病人出院個案管理計畫加入「健康台灣888計畫」，預估每年可以降低3.1%再中風風險，減少1200多人的再中風。