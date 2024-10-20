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屎拉不出來！「10大高纖蔬果」排名公開　吃完排超順

▲▼高血壓患者慎防「便秘」，排便用力時，可能會造成血壓升高，進而引發腦中風或是主動脈剝離而造成生命的威脅。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲告別便秘！這份高纖蔬果排行榜讓你天天順暢。（示意圖／門諾醫院提供）

記者邱晟軒／綜合報導

你是否常常感到排便不順？國健署在其臉書專頁「食在好健康」上，分享了一份膳食纖維含量高的蔬果排行榜，為你提供解決辦法。膳食纖維不僅能促進腸道蠕動，還能增加飽足感，並吸收水分以增加糞便體積，進而刺激排便，對於忙碌的上班族來說，是每日不可或缺的重要營養素。

根據國健署的調查，19歲以上成人每日建議攝取的膳食纖維量應為20至38克。然而，根據106至109年的國民營養調查結果顯示，台灣民眾普遍攝取不足，這可能導致排便不順的問題。幸運的是，台灣擁有豐富多元的蔬果資源，不少蔬果一年四季皆有供應，以下為近期市面上常見的高纖蔬果排行榜，供大家參考。

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▲解決排便不順問題！國健署公布膳食纖維含量高的蔬果排行榜 。（圖／翻攝國健署）

▲解決排便不順問題！國健署公布膳食纖維含量高的蔬果排行榜。（圖／翻攝國健署）

根據國健署的資料，每100克可食用部分的膳食纖維含量如下：

1、百香果：5.3克
2、土芭樂：5克
3、香菇：3.8克
4、苦瓜：2.8克
5、茄子：2.7克
6、豇豆：2.3克
7、茭白筍：2.1克
8、麻竹筍：2克
9、文旦柚：1.4克
10、楊桃：1.3克

蔬菜和水果是膳食纖維的重要來源，國健署提醒民眾，每餐應該遵循「水果拳頭大，菜比水果多一點」的均衡飲食口訣。尤其是在中秋節前後，常參加各種聚餐和烤肉大餐的情況下，更應注意攝取足量的蔬菜和水果，以補充膳食纖維，維持腸道健康。

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關鍵字： 蔬果排行榜 膳食纖維 排便不順 健康飲食 上班族

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