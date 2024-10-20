他現「1常見症狀」沒注意！9月後竟成喉癌第4期　驗屍官揭致命主因

▲聲音沙啞可能是癌症的徵兆。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

聲音沙啞別以為只是菸抽多或酒喝多了！英國男子斯特林格（Stephen Stringer）先前發現聲音出現沙啞的症狀，不過他並外多加在意，直到後來就醫時才驚覺是罹患喉癌，且已惡化至第四期。對此，曼徹斯特的資深驗屍官艾莉森·穆奇（Alison Mutch）提醒，聲音出現「沙啞」的人應立即就醫，因為這可能是癌症的徵兆。

根據《每日郵報》報導，斯特林格是在去年1月開始出現聲音沙啞的症狀，但直到10月因持續惡化的狀況才引起醫生的注意，但此時的他已被診斷出患有第四期喉癌。為此，穆奇也寫信向英國衛福部指出，許多醫護專業人員未能及時認知到這個症狀的嚴重性。

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對於聲音沙啞的患者，穆奇女士強調，耳鼻喉科醫生詢問「這個症狀已經持續了多久」是非常重要的，如果沒有明顯原因，例如喉嚨感染，或是治療沒有明顯反應，那麼聲音沙啞應被視為喉癌的警示症狀，並應在2周內進行緊急轉診。

穆奇提醒，大眾對聲音變化的嚴重程度以及將其視為潛在癌症症狀的認識有限，也因此提高對喉癌症狀的認識將確保民眾能夠在早期階段尋求幫助，早期發現喉癌能「顯著提高」患者的治療效果，因為這意味著患者將擁有更多的治療選項。

事實上，成大醫院放腫部醫師鄭詠仁過去就曾表示，喉癌最常見的初始症狀，有聲音沙啞、喉嚨異物感、疼痛感，甚至是呼吸及吞嚥困難，若能即時就醫，不難早期發現及診斷。也因此，有近6成的喉癌初診斷是屬於早期的第一、二期；即使發現時間較晚，診斷為局部晚期的第三、四期，其遠端轉移的機會所幸也不會太高。所以，只要積極接受治療，均有可能達到痊癒的機會。