「手掌變黃」已大腸癌3期！　40歲女傻了：排便都很正常

▲女子驚見自己的手掌變黃，以為是肝壞掉了。（圖／錢政弘醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

一名40歲女子赫然發現自己「手掌皮膚泛黃」，以為是肝病所引起的黃疸而找醫師求救。經過檢查，發現她的肝功能正常，卻有缺鐵性貧血、血紅素只有9 g/dl，在醫師的勸說下進行胃鏡與大腸鏡檢查是否有出血，結果在升結腸處發現惡性腫瘤，附近已有淋巴轉移，確診罹患大腸癌第3期。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在《健康好生活》節目中分享令他印象深刻的案例，該名40歲女子求診時伸出自己泛黃的手掌，認為是黃疸。他表示，依照這年紀，除非是肝硬化很嚴重才會引發黃疸，但看患者的眼睛不黃、唯獨手很黃，緊接著抽血驗肝功能也正常，沒有膽色素過高、也沒有黃疸，當場即排除肝病的可能。

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不過，透過檢驗也發現女子患有缺鐵性貧血，血紅素只有9 g/dl，她推測是否與生理期，或是平時飲食吃太多紅蘿蔔、南瓜才會導致皮膚變黃。錢政弘解釋「有可能」，但這不會、也不是造成貧血的原因，由於血紅素真的蠻低的，當下也建議她進一步檢查，照胃鏡、大腸鏡找出出血點，卻讓原本求診看肝病的她相當猶豫。

▲女子自述排便習慣都很正常，卻因「手掌泛黃」揪出大腸癌第3期。（示意圖／達志）



錢政弘表示，最後檢查發現女子的升結腸部位長了惡性腫瘤，且附近已有些淋巴轉移了，確診大腸癌第3期。進一步追問女子平時的症狀，她表示排便習慣都很正常，只是右側肚子有點脹脹的，走路常常沒有力氣、走遠一點就容易喘，此為貧血的表現。

錢政弘也藉此衛教，不同部位的大腸癌所產生的症狀不一樣，當右側升結腸長癌症時，通常以貧血來表現；而腫瘤若是長在直腸或乙狀結腸等偏左的位置，才容易會有排便習慣改變的症狀，如排便出血、排便排不乾淨。而此個案，就是因為大腸癌長在右側升結腸處，致使血液慢慢流失、引發貧血。

錢政弘補充，有部分缺鐵性貧血的人會以皮膚暗沉或蒼白表現，有的人則是皮膚會變黃。而更年期後的婦女和一般男性的缺鐵性貧血患者中，有8.9%是大腸癌所致，這也是引發缺鐵性貧血的原因。