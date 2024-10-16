ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

「手掌變黃」已大腸癌3期！　40歲女傻了：排便都很正常

▲▼「手掌變黃」已大腸癌3期！　40歲女傻了：排便習慣都很正常。（圖／錢政弘醫師授權提供）

▲女子驚見自己的手掌變黃，以為是肝壞掉了。（圖／錢政弘醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

一名40歲女子赫然發現自己「手掌皮膚泛黃」，以為是肝病所引起的黃疸而找醫師求救。經過檢查，發現她的肝功能正常，卻有缺鐵性貧血、血紅素只有9 g/dl，在醫師的勸說下進行胃鏡與大腸鏡檢查是否有出血，結果在升結腸處發現惡性腫瘤，附近已有淋巴轉移，確診罹患大腸癌第3期。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在健康好生活節目中分享令他印象深刻的案例，該名40歲女子求診時伸出自己泛黃的手掌，認為是黃疸。他表示，依照這年紀，除非是肝硬化很嚴重才會引發黃疸，但看患者的眼睛不黃、唯獨手很黃，緊接著抽血驗肝功能也正常，沒有膽色素過高、也沒有黃疸，當場即排除肝病的可能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，透過檢驗也發現女子患有缺鐵性貧血，血紅素只有9 g/dl，她推測是否與生理期，或是平時飲食吃太多紅蘿蔔、南瓜才會導致皮膚變黃。錢政弘解釋「有可能」，但這不會、也不是造成貧血的原因，由於血紅素真的蠻低的，當下也建議她進一步檢查，照胃鏡、大腸鏡找出出血點，卻讓原本求診看肝病的她相當猶豫。

便秘,上廁所,肚子痛,拉屎,大便（圖／達志／示意圖）

▲女子自述排便習慣都很正常，卻因「手掌泛黃」揪出大腸癌第3期。（示意圖／達志）

錢政弘表示，最後檢查發現女子的升結腸部位長了惡性腫瘤，且附近已有些淋巴轉移了，確診大腸癌第3期。進一步追問女子平時的症狀，她表示排便習慣都很正常，只是右側肚子有點脹脹的，走路常常沒有力氣、走遠一點就容易喘，此為貧血的表現。

錢政弘也藉此衛教，不同部位的大腸癌所產生的症狀不一樣，當右側升結腸長癌症時，通常以貧血來表現；而腫瘤若是長在直腸或乙狀結腸等偏左的位置，才容易會有排便習慣改變的症狀，如排便出血、排便排不乾淨。而此個案，就是因為大腸癌長在右側升結腸處，致使血液慢慢流失、引發貧血。

錢政弘補充，有部分缺鐵性貧血的人會以皮膚暗沉或蒼白表現，有的人則是皮膚會變黃。而更年期後的婦女和一般男性的缺鐵性貧血患者中，有8.9%是大腸癌所致，這也是引發缺鐵性貧血的原因。

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

關鍵字： 醫藥新聞 皮膚泛黃 黃疸 肝病 肝功能 肝硬化 大腸癌 升結腸 惡性腫瘤 貧血 錢政弘醫師

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

他「用完嘴巴」喉嚨痛到爆！醫一驗：得性病了

「手掌變黃」已大腸癌3期！　40歲女傻了：排便都很正常

GG多大才算大？　醫公布「PR值90尺寸」：是巨根

防埃及斑蚊北港過冬！莊人祥赴雲林共商防治計畫　拚下月起執行

不是手術拿掉腫瘤就沒事！早期HER2乳癌未達1條件　復發風險飆2倍

新北再增1例本土登革熱！衛生局警告「孳生源不清」罰3千

詹宏達肝癌病逝！醫示警「初期像感冒」　5危險因子注意了

放冰箱就不會壞？！食材變質小心黴菌吃下肚？營養師：真空保存鎖住健康關鍵

日本藥妝店掃貨！狂搬漢方腸胃藥　回家赫見全都「台灣製」

「骨鬆」是無聲殺手　醫曝「7大高危險群」：恐害失能致命

讀者迴響

回到最上面