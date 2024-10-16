秋天過敏兒好痛苦　醫曝吃4食物舒緩

▲醫師說，秋天天氣變化很大，一會冷一會熱，過敏族又開始痛苦了。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

秋天過敏季節！耳鼻喉科醫師胡皓淳分享，吃4種食物可以舒緩過敏，包括蓮藕、蘋果、地瓜、梨子。

胡皓淳在臉書說，秋天到了，天氣變化很大，一會冷一會熱，而且空氣又變得乾燥， 過敏族又開始痛苦了，過敏症狀可能包括流鼻水、鼻塞、眼睛發癢流淚、打噴嚏、皮膚發癢紅腫、呼吸困難（嚴重情況下）。

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胡皓淳指出，每個人的過敏原和症狀可能不同，秋季由於天氣變化和空氣乾燥，常會加劇過敏症狀，了解自己的過敏原和症狀，並採取適當的預防措施非常重要。他分享4種可舒緩過敏食物：

蓮藕

蓮藕富含維生素C、膳食纖維和多種礦物質，這些營養素有助於增強免疫系統，減少過敏反應。蓮藕具有清熱潤燥、涼血止血的作用，適合秋季食用。

蘋果

大家應該都學過那句諺語：「一天一蘋果，醫生遠離我。」蘋果含有豐富的維生素C和類黃酮，這些抗氧化劑能夠保護細胞免受損傷，減少過敏反應。蘋果皮中的槲皮素具有抗炎作用，可以幫助減輕過敏症狀。

▼蘋果。（示意圖／CFP）



地瓜

地瓜富含β-胡蘿蔔素和維生素C，這些抗氧化劑能夠增強免疫系統，減少過敏反應。此外，地瓜的膳食纖維有助於維持腸道健康，間接增強身體的抗過敏能力。

▼番薯。（示意圖／記者周宸亘攝）



梨子

梨具有潤肺止咳、生津潤燥的功效，是秋季非常適合的水果。梨中的果膠、維生素C有助於增強免疫系統，減少過敏反應。