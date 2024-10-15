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超燃脂！「越吃越腰瘦」蔬菜Top6　營養師激推：吃飽不發胖

瘦身,減肥,瘦子,小蠻腰（圖／Pixabay）

▲想要剷除小腹肉肉，營養師分享6種蔬菜，吃飽不怕胖。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

你是否也常為了惱人的小腹肉肉感到困擾，想要擁有小蠻腰的同時，又怕挨餓吃不飽，實在好兩難。別擔心，營養師李婉萍激推「吃飽不發胖」6種腰瘦蔬菜，對於想要刮油剷肉的愛美男女來說，是很棒的選擇，其中像是木耳、牛蒡、香菇、地瓜葉、黃豆芽與海帶絲，不僅促進腸胃蠕動、代謝排毒，還能幫助脂肪燃燒。

▲▼黑木耳，木耳，示意圖。（圖／CFP）

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▲木耳能幫助身體代謝與排毒、減少脂肪堆積。（示意圖／視覺中國）

李婉萍營養師分享「越吃越腰瘦」蔬菜Top6，輕鬆打造迷人曲線（以下為每100g纖維含量）：

第6名：海帶絲（2.8g）

含有水溶性纖維、增添飽足感，還富含褐藻素，可幫助脂肪燃燒。

第5名：黃豆芽（3.3g）

平價食材卻有高纖、高鈣，推薦給小資減肥族。

第4名：地瓜葉（3.3g）

除了高纖，還富含葉黃素，瘦身又護眼好處多多。

第3名：香菇（3.8g）

高纖、低熱量，堪稱是「減肥聖品」，含有水溶性纖維，能減少體脂肪產生。

第2名：牛蒡（5.1g）

高鉀、低鈉的特性能幫助消水腫；粗纖維更能刺激腸胃蠕動，讓排便更順暢。

第1名：木耳（7.4g）

含有豐富的水溶性纖維，幫助身體代謝與排毒、減少脂肪堆積。

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