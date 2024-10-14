「夏威夷州參議會」參訪北榮！大讚身障重建中心

▲夏威夷州參議會參訪北榮。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

夏威夷州副州長希薇亞‧盧克女士（Ms. Sylvia Luke）今率參議員領袖訪問團一行9人參訪北榮身障重建中心，陳威明院長與曾令民副院長代表接待。盧克女士表示，夏威夷州退伍軍人及州民等對於輔具適配及慢性病照顧等需求提升，因此透過我方外交部安排，期待能親自瞭解北榮相關服務，更進一步強化台美關係。

夏州去（112）年適逢與我國締結姊妹關係30周年，州眾議會多數黨議場領袖森川迪女士（Ms. Dee Morikawa）率團來臺，並首次到訪臺北榮總，該訪問團回國後對於北榮真正落實以病人為核心的醫療服務及精準科技諸多讚許。

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陳威明院長首先代表院方說明卓越與創新是北榮的使命，北榮不僅是我國最大的公立醫學中心之一、更入選美國新聞周刊（Newsweek）2024年、2025年「全球最佳醫院（World's Best Hospitals）」排名前250家醫院之列；住院病人三分之一以上是癌症病人，醫院提供台灣唯一、全球少數國家擁有的重粒子癌症治療，和清大合作的硼中子捕獲治療也超過五百例，此次參訪的身障重建中心，也獲得SNQ國家生技醫療品質獎銅獎的肯定。

陳威明院長接著說明，北榮是我國唯一設有輔具服務的公立醫學中心，身障重建中心擁有光輝歷史，曾為數萬受傷官兵及小兒麻痺患者製做義肢及支架、為國家元首量身打造輔具，更採取獨特的「連貫性持續照顧」創新服務，領先世界進行全國巡迴檢測維修，服務對象不僅偏鄉離島、也擴及至國內外所有輔具需求者，這樣全面、完善與無縫的輔具服務，協助輔具需求者建立人生新希望。

夏威夷州領袖訪問團驚艷於身障重建中心精緻的輔具服務，包括裸視懸浮義肢適配、VR義肢設計、科技電動義肢、智慧控制輪椅、腦機介面復健與全客製化鞋內墊；而北榮的糖尿病照護團隊讓他們獲益良多，他們也期待其醫療系統未來能積極與臺北榮總建立合作關係與增加交流機會，讓更多夏威夷州的軍人與民眾有新的慢性病治療與輔具服務選擇。