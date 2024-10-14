血糖猛暴嚇死人！麵食「熱量大魔王」全公開　一碗飆破870大卡

▲美味的牛肉麵，熱量其實高得嚇人。（圖／南投醫院提供）

記者邱晟軒／綜合報導

上班族的午餐選擇中，麵食一直是大熱門，但你知道你常吃的那碗麵，熱量有多少嗎？營養師高敏敏分享了一份「台味麵食熱量速查」，讓麵控們趕快檢視一下自己每天的飲食習慣。

高敏敏在臉書發文提醒，很多人喜歡吃湯麵配小菜，因為一碗麵的澱粉量大約只等於半碗飯，但別以為這樣就可以放肆吃。不同麵體的製作方式，會讓熱量有所差異。她列出了各種台味麵食的熱量，提醒大家注意。

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台味麵食熱量排行榜：

高熱量區



紅燒牛肉麵 870kcal ⚠️高血壓者注意

大滷麵 850kcal ⚠️限醣者注意

排骨酥麵 750kcal ⚠️高血脂者注意

羊肉麵 715kcal ⚠️高血壓者注意

肉羹麵 710kcal ⚠️限醣者注意

蝦仁炒麵 620kcal ⚠️急性痛風者注意

酸辣湯麵 600kcal ⚠️限醣者注意



中熱量區



鵝肉湯麵 580kcal ⚠️高血壓者注意

鍋燒意麵 550kcal ⚠️高血壓者注意

餛飩麵 535kcal ⚠️高膽固醇者注意

醬燒沙茶麵 535 kcal ⚠️高血脂者注意

麻油雞麵 478 kcal ⚠️高血壓者注意

黑胡椒麵 474 kcal ⚠️限醣者注意

蘑菇麵 453kcal ⚠️限醣者注意

三杯雞丁麵 447kcal ⚠️限醣者注意

蛤仔麵 435kcal ⚠️急性痛風者注意

炸醬面 434kcal ⚠️高血脂者注意

鴨肉麵 430kcal ⚠️高血壓者注意

低熱量區

宮保雞丁麵 423 kcal ⚠️限醣者注意

蚵仔麵線 415kcal ⚠️控醣者注意

榨菜肉絲麵 400kcal ⚠️高血脂者注意

四物雞湯麵 396kcal ⚠️高血壓者注意

台南意麵 380kcal ⚠️高血壓者注意

香菇雞湯麵 373 kcal ⚠️高血壓者注意

陽春麵 360kcal ⚠️限醣者注意

雞絲麵 335kcal ⚠️高血壓者注意

叉燒麵 301kcal ⚠️高膽固醇者注意

擔仔麵 282kcal ⚠️高血壓者注意

▲麵控必看！台味麵食熱量速查，讓你吃得健康又適合自己。 （圖／翻攝高敏敏營養師臉書）

高敏敏提醒，喜歡牛肉麵的朋友，建議選擇清燉湯底，避免紅燒或蕃茄口味。此外，牛腱肉或牛筋是較健康的選擇，牛腩和牛雜則應偶爾淺嚐即可。麵條方面，粗麵比細麵更有嚼勁且吸油較少。喝麵湯時，記得不要喝光，可幫助過濾掉多餘的油脂。

另外，肉羹麵、蚵仔麵線等加入太白粉勾芡的麵食，容易讓血糖飆高、導致肥胖，是營養師心中的地雷食物。尤其是加入內臟類食物「大腸」後，熱量更高，飽和脂肪含量也高，過量攝取可能影響血脂。

▼麵線也是營養師心中的地雷餐點。（圖／ETtoday資料照）