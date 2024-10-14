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血糖猛暴嚇死人！麵食「熱量大魔王」全公開　一碗飆破870大卡

▲▼牛肉麵。（圖／南投醫院提供）

▲美味的牛肉麵，熱量其實高得嚇人。（圖／南投醫院提供）

記者邱晟軒／綜合報導

上班族的午餐選擇中，麵食一直是大熱門，但你知道你常吃的那碗麵，熱量有多少嗎？營養師高敏敏分享了一份「台味麵食熱量速查」，讓麵控們趕快檢視一下自己每天的飲食習慣。

高敏敏在臉書發文提醒，很多人喜歡吃湯麵配小菜，因為一碗麵的澱粉量大約只等於半碗飯，但別以為這樣就可以放肆吃。不同麵體的製作方式，會讓熱量有所差異。她列出了各種台味麵食的熱量，提醒大家注意。

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台味麵食熱量排行榜：

高熱量區

紅燒牛肉麵 870kcal  ⚠️高血壓者注意
大滷麵 850kcal   ⚠️限醣者注意
排骨酥麵 750kcal  ⚠️高血脂者注意
羊肉麵 715kcal  ⚠️高血壓者注意
肉羹麵 710kcal  ⚠️限醣者注意
蝦仁炒麵 620kcal   ⚠️急性痛風者注意
酸辣湯麵 600kcal  ⚠️限醣者注意

中熱量區

鵝肉湯麵 580kcal   ⚠️高血壓者注意
鍋燒意麵 550kcal  ⚠️高血壓者注意
餛飩麵 535kcal  ⚠️高膽固醇者注意
醬燒沙茶麵 535 kcal   ⚠️高血脂者注意
麻油雞麵 478 kcal  ⚠️高血壓者注意
黑胡椒麵 474 kcal  ⚠️限醣者注意
蘑菇麵 453kcal  ⚠️限醣者注意
三杯雞丁麵 447kcal  ⚠️限醣者注意
蛤仔麵 435kcal  ⚠️急性痛風者注意
炸醬面 434kcal  ⚠️高血脂者注意
鴨肉麵 430kcal  ⚠️高血壓者注意

低熱量區

宮保雞丁麵 423 kcal   ⚠️限醣者注意
蚵仔麵線 415kcal  ⚠️控醣者注意
榨菜肉絲麵 400kcal   ⚠️高血脂者注意
四物雞湯麵 396kcal  ⚠️高血壓者注意
台南意麵 380kcal   ⚠️高血壓者注意
香菇雞湯麵 373 kcal   ⚠️高血壓者注意
陽春麵 360kcal  ⚠️限醣者注意
雞絲麵 335kcal  ⚠️高血壓者注意
叉燒麵 301kcal  ⚠️高膽固醇者注意
擔仔麵 282kcal  ⚠️高血壓者注意

▲▼ 。（圖／翻攝高敏敏營養師臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝高敏敏營養師臉書）

▲麵控必看！台味麵食熱量速查，讓你吃得健康又適合自己。 （圖／翻攝高敏敏營養師臉書）

高敏敏提醒，喜歡牛肉麵的朋友，建議選擇清燉湯底，避免紅燒或蕃茄口味。此外，牛腱肉或牛筋是較健康的選擇，牛腩和牛雜則應偶爾淺嚐即可。麵條方面，粗麵比細麵更有嚼勁且吸油較少。喝麵湯時，記得不要喝光，可幫助過濾掉多餘的油脂。

另外，肉羹麵、蚵仔麵線等加入太白粉勾芡的麵食，容易讓血糖飆高、導致肥胖，是營養師心中的地雷食物。尤其是加入內臟類食物「大腸」後，熱量更高，飽和脂肪含量也高，過量攝取可能影響血脂。

▼麵線也是營養師心中的地雷餐點。（圖／ETtoday資料照）

▲麵線,羹類。（圖／ETtoday資料照）

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關鍵字： 麵食 熱量 健康 飲食 牛肉麵 吃麵

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