ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

「鋁箔紙包食材烤」會溶出重金屬？專家：避免2種調味

▲鋁箔紙,烤肉,雞肉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鋁箔紙包烤肉要避免用檸檬、白醋調味。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／食力

烤肉三寶「醬料刷、烤肉夾、鋁箔紙」，有了鋁箔紙包覆食材，我們就能享受食材在燒烤過程中所留下的鮮美湯汁，不過據傳聞説，鋁製品遇到高溫會造成鋁熔出的狀況，不慎吃下肚，長期累積更是有導致失智的風險！究竟真相為何呢？

真相1：鋁箔可以安心用，鋁鍋則避免加酸久煮

[廣告]請繼續往下閱讀...

2012年《食品藥物研究年報》就曾經以0.5％檸檬酸於95度C加熱鋁器具30分鐘實驗，結果發現「鋁鍋、鋁盆」等器具確實會微熔於酸性溶液，用於調理一般食物時熔出極微量鋁，據實驗結果，本文的主角「鋁箔」，反而是鋁製品當中最安全的，在加熱烹調的過程中，無論有無加入酸性溶液，都沒有檢驗到鋁的熔出。平時使用鋁鍋煮東西沒有問題，但若需要用醋、檸檬等酸性溶液調味，建議不要煮太久。

真相2：烹飪熔出的鋁極微量，而且大多被排出體外

既然鋁鍋以酸久煮可能溶出極微量鋁，那麼不慎吃下肚，又會造成什麼影響？動物實驗結果顯示，鋁金屬即便熔出了，經腸胃道吸收的比率一般低於1％，微量鋁可被人體排出體外，口服攝入毒性極低。

鋁與失智之間的關聯也並未直接以科學方式獲得證實，2008年歐洲食品安全局（European Food Safety Authority, EFSA）報告指出，基於現有科學數據，並不能認定從食物攝入的鋁有導致失智症的風險。

所以只要烤肉用鋁箔包食材燒烤時避免以檸檬、白醋作調味，並且注意適宜加熱時間，並不用太擔心鋁箔紙會溶出重金屬，安心大口吃了吧！

你應該要知道的食事
鋁箔無論有無添加酸性溶液並於95度C加熱30分鐘，都沒有檢測到微量鋁的溶出；鋁鍋若需要用醋、檸檬等酸性溶液調味，建議不要煮太久。

本文由食力food NEXT【用鋁箔紙包食材烤肉會溶出重金屬嗎？】授權提供

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

關鍵字： 鋁箔紙 烤肉 重金屬

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「鋁箔紙包食材烤」會溶出重金屬？專家：避免2種調味

GG「5徵兆」小心包莖！　裡面發臭又有垢

醫療糾紛逾7成無疏失！神外、骨科最常見　原因多與「自費」有關

醫警告「1健康飲品」含糖量超乎想像！　她喝出重度脂肪肝

國光流感疫苗出包「藥劑呈淡黃色」　專家分析可能2原因

快訊／國光流感疫苗變色！同批號庫存10.8萬劑暫停使用

天氣轉涼「心肌梗塞、猝死」風險增！醫示警3族群注意保暖

小胖子常見「脂肪肝、糖尿病」纏身　醫提醒健康3原則

巴西6人「接受器官捐贈」竟染愛滋病毒！　恐怖實驗室檢測出包

38歲女產後講話變慢、抽搐昏倒　醫揭「子癲前症」2大發作高峰期

讀者迴響

回到最上面