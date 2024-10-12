「鋁箔紙包食材烤」會溶出重金屬？專家：避免2種調味

▲鋁箔紙包烤肉要避免用檸檬、白醋調味。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／食力

烤肉三寶「醬料刷、烤肉夾、鋁箔紙」，有了鋁箔紙包覆食材，我們就能享受食材在燒烤過程中所留下的鮮美湯汁，不過據傳聞説，鋁製品遇到高溫會造成鋁熔出的狀況，不慎吃下肚，長期累積更是有導致失智的風險！究竟真相為何呢？

真相1：鋁箔可以安心用，鋁鍋則避免加酸久煮

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2012年《食品藥物研究年報》就曾經以0.5％檸檬酸於95度C加熱鋁器具30分鐘實驗，結果發現「鋁鍋、鋁盆」等器具確實會微熔於酸性溶液，用於調理一般食物時熔出極微量鋁，據實驗結果，本文的主角「鋁箔」，反而是鋁製品當中最安全的，在加熱烹調的過程中，無論有無加入酸性溶液，都沒有檢驗到鋁的熔出。平時使用鋁鍋煮東西沒有問題，但若需要用醋、檸檬等酸性溶液調味，建議不要煮太久。

真相2：烹飪熔出的鋁極微量，而且大多被排出體外

既然鋁鍋以酸久煮可能溶出極微量鋁，那麼不慎吃下肚，又會造成什麼影響？動物實驗結果顯示，鋁金屬即便熔出了，經腸胃道吸收的比率一般低於1％，微量鋁可被人體排出體外，口服攝入毒性極低。

鋁與失智之間的關聯也並未直接以科學方式獲得證實，2008年歐洲食品安全局（European Food Safety Authority, EFSA）報告指出，基於現有科學數據，並不能認定從食物攝入的鋁有導致失智症的風險。

所以只要烤肉用鋁箔包食材燒烤時避免以檸檬、白醋作調味，並且注意適宜加熱時間，並不用太擔心鋁箔紙會溶出重金屬，安心大口吃了吧！

你應該要知道的食事

鋁箔無論有無添加酸性溶液並於95度C加熱30分鐘，都沒有檢測到微量鋁的溶出；鋁鍋若需要用醋、檸檬等酸性溶液調味，建議不要煮太久。

本文由食力food NEXT【用鋁箔紙包食材烤肉會溶出重金屬嗎？】授權提供