張友驊搶救不治　醫揭「很多老人跌倒就OHCA」背後原因

▲名嘴張友驊跌倒後不治。（資料照／記者孫于珊攝）

生活中心／綜合報導

69歲名嘴張友驊跌倒重傷頭部，經送醫搶救後仍不治。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科主治醫師蘇一峰今(12日)在臉書表示，其實很多老人家的疾病發作，表現出來是跌倒，「光跌倒就OHCA(到院前心肺功能停止)，常常是有重大的疾病在背後導致。」

張友驊3日不慎跌倒後重創頭部，當場無呼吸心跳昏迷，後續被送往北醫附醫治療。消息人士日前接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，張友驊到院後已經裝上葉克膜，也依照常規進行低溫療法保護腦部，然而在接受心導管檢查時已排除心肌梗塞、狹窄等問題，是什麼因素導致跌倒，還要進一步釐清，整體情況不樂觀。遺憾的是，經過9天的搶救，北醫昨日晚間證實張友驊過世。

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蘇一峰今日在臉書表示，其實很多老人家的疾病發作，表現出來是跌倒，「譬如：肺炎太虛弱，心肺功能差，血壓低昏倒，突然心肌梗塞，突然中風或腦溢血。光跌倒就OHCA，常常是有重大的疾病在背後導致。」

網友紛紛表示，「沒錯，其實很多不是跌倒，是意識喪失而倒下。」「跌倒是結果⋯」也有網友分享，有8旬親戚爬樓梯提重物，「跌倒OHCA，就是肌少症加逞強不聽勸。」



▲長輩跌倒易引發骨折甚至嚴重損傷而離世。（圖／CFP）

神經外科權威、新北市立土城醫院副院長魏國珍先前接受《ETtoday新聞雲》訪問時也指出，患者跌倒時，意識清醒非常重要，如果是有意識，身體會自然有保護動作，如果是無意識，腦部就容易受到撞擊。

魏國珍進一步說明，如果跌倒是向前滑倒，頭部前方撞擊，傷勢可能比較不會嚴重，如果跌倒時是身體往後仰，導致後腦直接撞擊地面，就可能造成腦幹受傷，不過仍要看撞擊力道，如果力道太大，仍會造成嚴重傷勢，甚至是致命。

根據衛福部統計，跌倒在台灣是老人事故傷害的第二大原因，而老人最常跌傷的地點在住處內為家具旁、浴室、淋浴間或廁所；在住處以外則是路邊、有高度或坡度的地面。台大醫院骨科部教授楊榮森也曾經表示，臨床上有「7種人最容易跌倒」，包括中風、帕金森氏症、失智症、視力不良、肌少症、平衡感不好以及患有骨質疏鬆症患者都容易跌倒引發骨折，甚至更嚴重危害。

