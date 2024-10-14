他頭暈「像天天喝醉」竟長腦瘤！醫示警2徵兆別拖了

▲男子頭暈持續數個月，像天天喝醉，核磁共振檢查發現腦部長腫瘤。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

幾乎人人都經歷過頭暈，多數能在暈沉數秒後、稍作休息獲得緩解。一名30歲男子，求診時卻主訴頭暈感覺像是「天天喝醉酒」，且症狀已持續好幾個月。經饒曼齡醫師問診後，發現患者有視力模糊、些微複視的狀況，但眼科檢查無異狀，這也讓她有些警覺，安排腦部核磁共振並轉診神經內科，最後診斷為腦部良性腫瘤。

耳鼻喉專科醫師饒曼齡在粉專《饒饒醫師（饒曼齡醫師）》發文指出，年輕人昏昏沉沉的頭暈並不常見，也藉此個案衛教民眾，掌握2點能辨認「有危險的頭暈」，包括合併其他神經相關症狀，如看到疊影、吞嚥困難及步態不穩；另外還有整天持續性的頭暈，請盡速就醫。

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饒曼齡曾發文表示，身體的平衡系統得靠「4部位」幫忙，包括本體感覺，讓人們閉著眼睛也能感受到自己身體的位置；再來是眼睛，如果看到的影像跟身體感覺不協調，就會引發頭暈；而內耳則負責感覺頭部方向、速度；腦部協調以上3個系統的運作，只要「任何一個出問題，都會造成頭暈。」



饒曼齡也提到，若頭暈的發生和姿勢變化有關，出現天旋地轉或合併聽力損失，通常和內耳比較相關，建議可直接求助耳鼻喉科醫師；若是頭暈合併感覺異常、走路搖搖晃晃，且有不自主地顫抖現象，就應看神經內科。她提醒，頭暈的變化球很多，一旦出現危險徵兆，一定要主動告知醫師，才不會延誤治療。