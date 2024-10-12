醫警告「1健康飲品」含糖量超乎想像！　她喝出重度脂肪肝

▲市售蔬果汁、果菜汁含糖量高，醫師建議不要太常喝。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

現代人三餐老是在外，難以顧及均衡營養攝取時，有人會買看似健康的「果菜汁、蔬果汁」來喝，小心踩雷。營養功能醫學專家劉博仁醫師直呼，「含糖量可能會超過你的想像」。他發現一小瓶300～400c.c.的蔬果汁，相當於4～5顆以上方糖的量。曾有一名30歲女業務自覺蔬果吃太少，常喝蔬果汁想補足營養，怎料竟被診斷出重度脂肪肝。

劉博仁醫師在粉專發文指出，吃蔬菜水果不錯，但太甜的水果吃太多，會導致血糖震盪。他表示，很多外面販賣的蔬果汁或果菜汁，大家要學習看成分標示，他發現許多蔬果汁一小瓶300～400c.c.，含糖量就超過20～25克以上，「也就是你不小心吃這類的蔬果汁，就會吃到相當4～5顆以上方糖的量。」

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劉博仁提醒，雖然偶爾喝還好，但若每天攝取，無形中血糖就會震盪波動，如此一來容易造成脂肪肝及肥胖。

▲一名女業務每1、2天就喝一瓶蔬果汁，喝出重度脂肪肝。（示意圖／達志）

小宙初日診所減重專科醫師吳榛槿就曾遇到一名30歲女業務，三餐外食常常應酬交際，但為了保持身材，嚴格控制精緻澱粉的攝取，未料體重不降反升，問診發現，問題在於患者自覺蔬果攝取量太少，養成每隔1、2天就飲用一瓶蔬果汁的習慣，看似健康的選擇卻導致果糖、精緻糖過度攝入，後續檢查更被診斷出患有重度脂肪肝、體脂率也超標。

在不少研究中都指出，吃糖與吸食毒品海洛因、可卡因所誘發的腦中活躍區域完全相同，一旦「糖上癮」就很難戒除。吳榛槿強調，當糖分進入到體內，就會刺激胰島素分泌，處理不完的糖則會成為脂肪囤積，造成身體長期慢性發炎，更可怕的是，「糖造成的影響僅需4天就可以看出變化」，而且還會影響記憶力、專注力、反應力。