她靠「1輕鬆運動」瘦了14公斤！醫：還甩掉糖尿病

▲超慢跑適合所有人，是最佳的入門運動。（示意圖／達志）

文／早安健康編輯部

身為肥胖症、家醫科與能夠開立運動處方的醫師，李唐越醫師是怎麼看待超慢跑這個運動的？

「超慢跑是一種低強度連續訓練，不用練到氣喘吁吁上氣不接下氣，也不會讓肌肉痠痛，讓人跑一天休三天，所以能相對輕鬆有效的長時間執行。」李唐越醫師說，更棒的是，「超慢跑能夠更新粒腺體」。這個運動看起來很簡單，但效果卻很神奇，是一個適合所有人與慢性病患者的最佳入門運動。

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42歲糖尿病，跑4個月狂降14公斤與64%糖化血色素

「雖然看起來不算瘦，但又不至於太胖。」一位42歲的患者因為剛符合國健署提供的免費成人健檢，原本身體無任何異狀的她，檢查報告出來，被醫師告知她的血糖異常，進一步檢查糖化血色素高達9.2，空腹血糖127，飯後血糖更是高達300以上，百分之百確定是糖尿病，得服用藥物，而且還是一次2種藥。」

不願意就這樣認輸的患者到診所向李醫師求救，李唐越醫師認為未來應該有機會減藥或停藥，於是先從改變藥物種類開始。

「很多肥胖症的患者，我們都會請他們重新認識飲食與身體的關係。因為大多數的肥胖都是吃出來的，如果有運動但沒有搭配正確的飲食計畫，成功的機會就會小很多。」李唐越醫師說這位「糖尿病新手」，在飲食上太過單一，都吃一樣的食物，例如一碗麵或一個麵包，單吃澱粉很容易讓血糖失控。除了重新調整飲食，她也接受建議，每天至少跑上30分鐘的超慢跑。

雙管齊下，不到4個月，血糖從「跟玉山一樣高的9.2」陸續降到「看到希望的5.9」，已經低於糖尿病診斷標準，而且還瘦了14公斤。

李唐越醫師說，超慢跑的運動強度很低，所以被歸類在「第2區」運動。意思是，如果你不方便超慢跑，用類似強度的運動也都可以。但超慢跑會被李唐越醫師欽點做為運動處方的「標準配方」，因為具有以下這些優點：

－不受時間、地點與天氣的限制，在家就能跑

－強度低、容易上手、能夠持續下去

－包容性大，幾乎什麼人都適合，尤其是慢性病患者與從不運動的人

▲超慢跑能重新啟動身體的修復機制，讓粒線體的修復力能追上耗損。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

身體變成老爺車？讓超慢跑來幫你保養

一台車開久了，引擎就會有一些問題，例如效能變差或是廢氣排放變多。許多人會以為心臟才是身體的引擎，但其實醫界大多認為細胞裡無數個粒線體才是身體的「發電廠」，當粒線體受損、功能不佳時，健康就會亮紅燈。

李唐越醫師說，超慢跑能重新啟動身體的修復機制，讓粒線體的修復力能追上耗損。正常代謝運作的粒線體，是維持人體健康活力，與長壽的重要關鍵，而且還能加速瘦身！

怎樣會損害粒線體呢？除了隨著時間、年齡增長的自然耗損，外在因素如熬夜、喝酒、睡眠不足以及不健康的飲食，如讓身體發炎的油脂、精緻的糖與澱粉，都會加速對粒線體的傷害。

因為當粒線體的數量和效能下降（mitochondrial dysfunction）是造成胰島素阻抗的原因之一，當然就和心血管疾病、糖尿病、代謝症候群等疾病有關。超慢跑這個運動，最能增強粒線體、改善醣類、脂肪代謝，進而逆轉三高。當粒線體的功能越強，就越能夠運用身體最源源不絕的能量來源：脂肪。

超慢跑提升粒線體的質＋量

啟動粒線體修復力

強化脂肪代謝力

本文諮詢專家：李唐越醫師／曾任台中榮總家庭醫學部總醫師、大千醫院家醫科主治醫師，現任職於初日診所，為肥胖症、家庭醫學專科醫師，ACSM-CPT美國運動醫學會私人教練證照。

本文經授權轉自早安健康，原文引自：超慢跑3好處拯救高血糖！跑4個月瘦15公斤、糖化血色素降64％

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