汪建民病逝！醫曝「肺腺癌」已是大宗　男性比女性難救

▲汪建民肺腺癌離世。（圖／翻攝自汪建民臉書）

記者趙于婷／台北報導

藝人汪建民去年11月檢查罹患肺腺癌第四期，家人今證實已在昨晚病逝，享年56歲。對此，醫師指出，肺腺癌已經是國人肺癌罹患的大宗，如果是轉移腦部又只剩化療可做，往往撐不過2、3個月，且根據臨床觀察，男性發現罹患肺腺癌，會比女性難救。

汪建民確定罹癌後，經過治療還一度復出工作，抗癌化療了7個月，但妹妹在今證實汪建民離世的噩耗，「很謝謝最後這段時間幫忙的朋友們，包含所有細心照顧的醫療人員、社工朋友。」

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針對汪建民肺腺癌離世，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰坦言「沒有太大意外」，因為肺腺癌一旦轉移腦部又只剩化療可以做，治療有效的機會僅剩1、2成，往往撐不過2、3個月。

蘇一峰進一步提到，現在肺腺癌已經是國內罹患肺癌的大宗，造成的元兇和過去抽菸不同，肺腺癌跟抽菸較無關，近年已有研究顯示，空污和肺腺癌有很大的關聯性，台灣肺腺癌人數比較多，可能就跟國內空污有關。

在肺腺癌治療上，蘇一峰說，確定罹癌後，都會先接受基因檢測，如果有標靶藥物可以使用，可以穩定1、2年，治療成功率有7、8成左右，臨床不少病患都能存活6、7年以上。

不過蘇一峰坦言，如果確定罹患肺腺癌後，沒有標靶藥物可以使用，病情又轉移腦部，只剩化療的話，治療有效的機會也會大降到只剩1、2成，若是想嘗試免疫療法，如果效果不好也沒意義，且費用昂貴。

他提醒，臨床常勸誡男性千萬不要抽菸，一旦發現罹肺癌會比女性難治，因為有「亞洲人、女性、不抽菸」等3特徵的人，比較容易發現有標靶突變基因，臨床觀察，女性具有突變基因者約6、7成，但男性僅3成。