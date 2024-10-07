新北再增4例本土登革熱！　群聚已累計64例

▲新北市持續進行登革熱防治。（圖／新北衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

新北市今公布新增4例本土登革熱病例，為新店區2例、中和區2例，其中2例的血清抗體IgG呈現陽性，表示感染至少一週以上，而4例經調查仍與目前高風險區域有關，研判感染區域未擴大，截至10月6日新北累計64例本土登革熱病例。

山陀兒颱風過後一周為登革熱防治關鍵期，市長侯友宜今日也到高風險區視察，再度呼籲市民落實「巡倒清刷」，積極清除住家周遭積水容器。新北市衛生局疾病管制科科長王美華指出，近日衛生單位陸續查獲民眾戶外積水容器有孑孓，將依傳染病防治法第70條裁罰3000元，市府也將持續加強巡查，請民眾勿以身試法。

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衛生局長陳潤秋指出，目前新北本土登革熱病例主要為9月於景新公園、三介廟、天山公園及周邊山區活動而感染。由於山區是蚊子的天然孳生源，市府團隊已於該區域設立管制區，持續安排員警、區公所加強巡邏，提醒民眾不可進入管制區，如發現擅闖將依傳染病防治法最高處新臺幣30萬元罰鍰。

另同時也在周邊社區設立警示牌，提醒民眾要做好穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹政府主管機關核可的防蚊藥劑（蚊蟲忌避劑）等防蚊措施以防範登革熱。