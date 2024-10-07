衛福部正式成立「3大AI中心」　邱泰源：智慧醫療重要里程碑

▲衛福部今（7）日正式宣布成立3大AI中心。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部今（7）日宣布成立「負責任AI執行中心」、「臨床AI取證驗證中心」及「AI影響性研究中心」，共計16家國內醫院通過決選，成為AI指標醫院。衛福部長邱泰源表示，這是國內AI醫療應用重要里程碑，盼各中心透過建立跨層級、跨體系醫院合作，有效解決AI應用於臨床場域所面臨的「落地」、「取證」及「給付」三大關鍵議題。

人工智慧運用越來越普及，但各國在推動智慧醫療時都面臨不少挑戰，包括AI軟體在臨床應用時可能出現的偏見、不透明性以及資安與隱私問題，此外，AI產品在取得食品藥物管理署（TFDA）認證過程中，需要廣泛的數據來進行驗證，驗證數據取得困難，還有一些關鍵應用如何透過科學方法來評估其健保給付，並驗證臨床效果。

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對此，先進國家開始推出一些法案架構和共識指南，作為監管的指引方向，例如世界衛生組織（WHO）的負責任AI六大原則，歐盟的AI法案以及美國AI運算法透明及資訊共享規則（HTI-1）等，但這些政策宣示尚未在各國具體落實成為推動中心。

而衛福部也積極輔導台灣醫院成立三大類型AI中心，今正式宣布成立「負責任AI執行中心」、「臨床AI取證驗證中心」及「AI影響性研究中心」。邱泰源強調，現今面臨少子化和高齡化的社會挑戰，台灣要加速導入智慧醫療科技，成立3大AI中心可幫助解決醫護人力不足、加速新藥和科技引入，讓台灣保持在全球醫療領域的競爭力。