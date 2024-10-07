鼻孔塞大蒜！她一直流「臭魚味黃膿」　醫皺眉開挖：都爛掉了

▲女子過敏大爆發，猛塞生蒜頭想要治鼻塞，下場超慘。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

中部一名40歲女子過敏時常大爆發，怕服用抗組織胺藥物整天昏昏沉沉，於是在聽聞媽媽分享的祖傳祕方後，嘗試用「切片大蒜塞鼻孔」深信能治鼻塞、控制過敏，心急下一連塞了好多片，把鼻竇整個堵住、還發炎發臭，直到受不了才求診。她一摘下口罩，飄散魚腥味的黃鼻涕秒流下，醫師吳昭寬為她抽吸鼻涕的當下驚覺「裡面已經爛掉了」。

開業耳鼻喉科診所院長吳昭寬醫師在《醫師好辣》節目中分享，該名女子很容易過敏，即便現在的抗組織胺藥物號稱不會經過大腦屏障，但仍有很多人吃了後整天昏沉無法做事。她也因有重要面試而不敢貿然服用，於是在媽媽建議下，姑且一試用切片大蒜塞鼻腔，且上網一查還真的很多人推薦此方法。

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吳昭寬說明，大蒜真的有這作用，不過是用煮過的大蒜水洗鼻子，因為大蒜素具有讓鼻黏膜瞬間收縮的功能，經過刺激後血管收縮、滲透壓改變，確實能讓鼻涕變少。不過，女子用錯方法「直接塞生蒜」，且一急之下暴塞超多片，怎料塞滿後整個鼻竇堵起來，鼻涕出不來，「死水無法滾動，就會發炎、發臭」。

▲女子鼻竇內塞了一堆蒜頭，結果都爛掉了。（示意圖／pixabay）

「口罩一拿開，好臭喔！都是魚腥味。」吳昭寬回憶道，當時目睹女子兩條黃澄澄的鼻涕瞬間流下，趕快為她抽吸鼻涕，但過程頻頻卡關「吸一半就堵住」，深入探究才發現原來裡面已經爛掉了，還有發黑蒜頭積在裡面，畫面怵目驚心。

吳昭寬無奈表示，為了治好鼻塞，女子塞的蒜頭數量難以想像「上層地方的鼻竇也塞了一堆」，最後以內視鏡探查，也用洗鼻器灌洗，但因她的鼻竇受傷了，造成很多黏液、黃痰和黃鼻涕狂瀉，只好使用大量抗生素，並建議她開始洗鼻子以緩解症狀。

吳昭寬建議，當遇到過敏發作，手上沒有抗組織胺可服用，或對藥物產生的副作用難以承受，在過敏爆發之際有些急救方法可施，像是可刺激腋下穴位。他進一步說明，假設右邊鼻塞，可用拳頭或是罐子夾在左邊腋下，此舉能稍微穩定神經；若為左邊鼻塞，則塞右邊腋下。而更好的方式則是透過洗鼻器洗掉過敏原與鼻涕，並搭配按壓鼻翼兩側的迎香穴、印堂穴，皆可舒緩鼻過敏、鼻塞現象。