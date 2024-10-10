海帶芽是「腸道清道夫」！減肥降膽固醇　3種人小心吃

▲海帶芽含有多酚和多醣類纖維，能降低膽固醇、穩定血糖。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

味噌湯裡那一片片看似平凡無奇的海帶芽，其實是「腸道清道夫」。營養師錢靜蓉分享，海帶芽所含的多酚和多醣類纖維，能支持腸道健康、增強免疫力；另外，還具有穩定血糖、降低膽固醇、促進新陳代謝和控制食慾的效果。但她也提醒，本身甲狀腺功能異常、有過敏體質和消化不良者必須小心食用，以免加重病情。

營養師錢靜蓉在粉專《Emma營養師-錢靜蓉 營養保健。親子育兒。生活分享。》分享健康秘密武器－海帶芽的4大營養價值：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.體重控制：海藻中含有的β-葡聚醣可透過減緩消化過程以助穩定血糖，從而控制食慾。此外，海帶芽的熱量相對較低，適合納入體重控制飲食計劃中。

2.益生元：海藻中所含的多酚和多醣類纖維具有益生元的特性，有助於支持腸道健康、增強免疫系統、抵抗病原體，並促進有益腸道菌株的生長。

3.抗氧化劑：有些研究顯示，海藻中的多酚可能會影響葡萄糖和脂肪的分解與吸收，從而降低總膽固醇和血糖水平。

4.富含多種維生素、礦物質：尤其海帶芽是自然食品中少數富含碘的選擇，其對於維持甲狀腺功能和正常新陳代謝至關重要。

即便海帶芽營養豐富，但並非人人適合食用。錢靜蓉提醒，由於海帶芽含有高濃度的碘，因此對於甲狀腺功能亢進或已有甲狀腺疾病者來說，過量攝取可能會加重病情；而有些人可能對海藻類食物會產生過敏反應，也應避免食用；再加上海帶芽纖維含量較高，容易消化不良者也應適量食用，降低引起腹脹或不適的機率。

農業部曾介紹海帶芽和海帶根（裙帶菜）的科別為「褐藻門」，生長於溫帶海域潮間帶之礁石上，台灣的裙帶菜都是進口，海帶芽為裙帶菜的波浪葉狀部位，常以乾燥方式包裝保存販售。海帶根則是柄的部位，較常見於傳統市場，推薦料理是涼拌海帶根、海帶芽豆腐味噌湯。