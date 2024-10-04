颱風假KTV嗨唱「同時染雙響砲」！醫開診傻了：一早就來4個

▲不少年輕人趁著放颱風假嗨唱狂歡，才過2天就慘掛病號。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／採訪報導

颱風山陀兒襲台，台中市週三、週四連放2天颱風假，不過週五一回歸正常上班上課日，就讓耳鼻喉科醫師陳亮宇忙得不可開交。他透露，一早門診就來了4名「把颱風假變病假」的年輕人，一宣布放假就衝去夜唱、喝酒聚餐，卻接連冒出發燒、喉嚨痛、全身痠痛及畏寒等症狀而求診，結果一驗竟是感染「雙響砲」，讓他忍不住直搖頭。

開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，自一宣布週三放颱風假，週二就有不少大學生跑去夜唱，怎料「唱完歌就一堆發燒」。他今（4）早一開診，就收治4名年輕人主訴身體不舒服，出現發燒、喉嚨痛、全身痠痛、畏寒等症狀，其中還有一人居然穿著羽絨外套來看診。

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▲4名患者中有2人同時感染「雙響砲」新冠（上）＋流感（下）。（圖／陳亮宇醫師授權提供）

陳亮宇說，4名患者中，有2人趁著放颱風假和三五好友嗨唱KTV，沒想到唱完歌回家，各種不適症狀一個接一個爆出，颱風假剛結束就虛弱掛病號，一快篩竟是新冠＋流感，同時感染「雙響砲」；而另2人則是與朋友聚餐喝酒，結果雙雙染上流感，痛苦無比。

陳亮宇無奈地說，大家以為颱風假可以放鬆「但病毒可不放假」，認為4名患者染病原因主要是群聚，加上最近天氣開始轉涼，病毒傳染越來越盛行，尤其新冠病毒和流感過去這段時間仍持續流行中，即便新聞熱度消退，與大家漸漸習慣和病毒共存，但是病毒還是一直在我們身邊流竄，免疫力稍弱就可能中招。

陳亮宇也提醒，颱風天待在家最安全，一旦出現身體不適，應盡快求診檢查治療。