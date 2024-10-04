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連收2肝癌病人！醫驚：都不喝酒　「1共同習慣」根本沒想到

▲▼示意圖,醫院,病房,診間,病患,照顧,陪伴,家人,父母,急診,住院,病房（示意圖／123RF）

▲2名患者接連被診斷出罹患肝癌，共同習慣就是長年在家燒香卻不愛開窗。（示意圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

別以為只有喝酒傷肝，PM2.5也是致癌殺手！胃腸肝膽科醫師錢政弘透露，曾連續收治2名80多歲老先生，都被診斷出罹患肝癌，他們自認肝臟健康維持不錯，也沒有喝酒習慣或常見的致病因子如B/C型肝炎，在問診過程中揪出兩人「唯一共同點」，就是家中都設有神明廳，每天習慣點3炷香祭拜，卻未打開窗戶通風，長年下來PM2.5導致肝癌發生。

錢政弘醫師在小宇宙大爆發節目中分享，2名老先生因身體不適就醫，依序被確診罹患肝癌，而常見的致病因子卻通通都沒有，一問之下發現其共同點，就是兩人每天都會在家燒香祭祖，時常下雨天就不開窗，在密閉空間裡忽略通風的重要性，「我說你這樣子有危險，但他根本都沒想到。」

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▼長年在家燒香又忽略空氣流通的重要性，小心罹癌風險大增。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

▲婦人罹患肺阻塞，醫護團隊到居家訪視的時候發現，婦人是因為燃香成了病灶 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

PM2.5不只傷肺，對肝臟也會產生劇烈傷害。錢政弘解釋，國衛院曾分析台灣各縣市空氣污染的程度，與其肝癌的發生率，觀察是否具有相關性，結果發現PM2.5濃度較高的地區，居民肝癌發生率的確較高。

錢政弘說明，吸入體內的懸浮微粒會先進入肺部，進而誘發肝癌，但它也會經過肺泡、微血管，一直進入到全身血液循環，最後停留在為人體解毒的肝臟，因此造成肝臟發炎與負擔，也提升肝癌發生率。

回顧這2名個案，錢政弘說，畢竟室內燒香會產生煙味，不論是炒菜烹煮飄散的油煙，或是點的香菸，經過高溫產生的懸浮微粒都可能殘害健康。他建議患者只要保有一顆誠摯的心、雙手合掌祭拜也可以，並表示目前全台已有很多間寺廟捨棄點香拜拜；另把香插在室外、或點1柱並保持室內空氣流通，都是可行的方法。

▲台北市,房價,空污,空氣品質。（圖／記者林敬旻攝）

▲只要一進入秋冬，空氣污染籠罩全台。（示意圖／記者林敬旻攝）

胸腔內科醫師蘇一峰在過往的衛教文章中也不斷探討空污對人體的危害，其中包括呼吸道疾病：增加氣喘、慢性支氣管炎、肺結核感染；增加罹癌機率如肺癌、肝癌、腎臟癌、膀胱癌等等；也會增加動脈硬化、心肌梗塞及心臟病風險；另外中風、失智、腦神經退化等腦血管疾病也成為隱憂。懷孕婦女早產、流產、幼兒過動或自閉症，過敏機率暴增、異位性皮膚炎、濕疹、過敏性鼻炎許多網友們更是深受其害。

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