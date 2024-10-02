醫界籲「公務預算補助電費調漲」　衛福部：有困難

▲針對醫界呼籲公務預算補助電費，衛福部坦言有困難。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

經濟部9月30日召開113年第2次電價費率審議會，決議產業用電調漲12.5%。對此，8大醫界團體也聯合聲明，呼籲政府編列公務預算酌予補助醫療院所電費。衛福部今回應，醫療機構不在電業法規定的補助範圍內，編列公務預算補助醫院電費相對困難，不過地區醫院今年是由政府編列預算補助。

8大醫界團體聯合表示，在面臨多方面通貨膨脹、成本上漲之情況下，醫療院所無法如其他產業以漲價、轉嫁等方式填補虧損，醫院為提供民眾完善醫療照護服務，其維生設施、醫療儀器、冷氣空調、院內照明等等皆有其使用必要性，多次電價調漲實已造成醫院經營者龐大的成本壓力，呼籲政府編列公務預算酌予補助醫療院所電費，以舒緩醫療院所的營運壓力。

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對此，衛福部醫事司副司長劉玉菁受訪時表示，當時行政院決定地區醫院因為比較偏遠經營困難，調漲部分由行政院補助台電的1000億去支應，明年會在健保總額協商時納入考量，至於區域醫院和醫學中心等大型醫院，會以深度節能計畫專案協助減輕電費負擔。

在編列公務預算方面，劉玉菁也坦言，要編列公務預算補助必須要有充分的法源依據，醫療機構不在電業法規定的補助範圍內，所以如果要公務預算補助電費，還需要行政院做整體規劃。