入秋氣溫降！心血管疾病升溫　醫示警「2大心臟隱患」

▲醫師提醒，氣溫逐漸下降，秋冬季節心血管疾病的發病率也明顯上升。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

隨著氣溫逐漸下降，秋冬季節心血管疾病的發病率也明顯上升，而根據衛福部統計，心臟疾病位居國內十大死因的第二位，僅次於惡性腫瘤。對此，醫師提醒，「心房顫動（AF）」及「轉甲狀腺素蛋白類澱粉沉積心肌病變（ATTR-CM）」是特別需要留意的心臟隱患，尤其ATTR-CM是少見但致命的心臟病變，對一般民眾而言較為陌生。

亞東醫院心臟血管內科醫師莊文博指出，「心房顫動」是一種常見的心律不整問題，因心房跳動不規律，導致心臟無法有效將血液輸送至全身，患者發生中風的機會是一般人的5倍，而根據統計，國內約有1%的人口患有心房顫動，其中男性的發病率高於女性。

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「轉甲狀腺素蛋白類澱粉沉積心肌病變（ATTR-CM）」則是一種少見但致命的心臟病變。亞東醫院心衰竭中心主任曾炳憲說明，類澱粉沉積症屬於系統性疾病，特徵是無法被代謝的蛋白質沉積在組織中，影響組織和器官的正常功能，若患者出現「心臟衰竭、伴隨腸胃不適、手指麻木無力、下背痛或腿部沉重疼痛」等症狀，應警覺是否為ATTR-CM的徵兆。

由於ATTR-CM對一般民眾來說特別陌生，曾炳憲進一步說明，ATTR-CM可分為「野生型」及「遺傳型」，野生型通常在60歲以上開始出現症狀，若診斷後未及時治療，中位存活期約為3至5年；遺傳型則較早發病，症狀通常在50至60歲間出現，未治療的中位存活期僅約2至3年，自今年2月1日起，致命心肌病變的治療藥物已納入健保給付，患者可與醫師討論適合的治療選擇。

亞東醫院院長邱冠明也提醒，民眾應養成規律作息、控制情緒、適度運動、均衡飲食，並遠離菸酒，維持健康的生活習慣，若出現心衰竭等症狀，切勿忽視身體發出的警訊，一定要儘速就醫。