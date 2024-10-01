ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

產業用電調漲12.5%　8大醫護團體籲「編列公務預算補助電費」

▲▼電表,電費。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲電費從2022年開始已經調漲4次。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者趙于婷／台北報導

經濟部9月30日召開113年第2次電價費率審議會，決議產業用電調漲12.5%，新方案將於10月16日起實施。對此，台灣醫務管理學會、台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會等8大醫護團體今也聯合聲明，呼籲政府編列公務預算酌予補助醫療院所電費，以舒緩醫療院所的營運壓力。

洪子仁指出，醫療院所與一般產業特性不同，台灣各醫院以健保收入平均占80%且收費標準受衛生主管機關管制，受限於全民健保總額預算天花板，限縮醫療收入來源情況下，立法院上會期就已經通過主決議，要求衛福部在2025年6月前要讓平均點值達到0.95元，但醫療院所仍未等到相關預算補助，今年第二季醫院總額台北分區浮動點值預估僅有0.78，簡單來說就是收入要打78折。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而本次電價調漲係為彌補台電虧損，在面臨多方面通貨膨脹、成本上漲之情況下，醫療院所無法如其他產業以漲價、轉嫁等方式填補虧損。洪子仁說，醫院為提供民眾完善醫療照護服務，其維生設施、醫療儀器、冷氣空調、院內照明等等皆有其使用必要性，多次電價調漲實已造成醫院經營者龐大的成本壓力。

從2022年至今，3年也調升電價4次，平均漲幅已高達42.9％。洪子仁直言，若台電公司財務負荷而調漲電價，則宜編列公務預算酌予補助醫療院所電費，以舒緩醫療院所之營運壓力，不致被迫縮減醫療供給。

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

關鍵字： 電費 電價 產業用電 醫院

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

檸檬輸慘了！「維生素C水果」排行　吃起來酸≠含量高

10點後睡覺就算熬夜？醫曝「凌晨2點後入睡」肥胖風險暴增35%

不甜卻有一堆糖！醫點名「5款隱形糖陷阱」　滷味也中了

兒童發燒、喉嚨痛激增　彰基提「333」撇步抗腸病毒

蚊子特愛這血型！有3特質要注意　醫師：易招蚊蟲叮咬

否認打臉卓榮泰！邱泰源坦言健保點值0.95有困難　醫界應有配套

乳癌治療日新月異　但醫生說的都聽不懂怎麼辦？

「COVID-19解封問卷抽禮券」是假的！羅一鈞：駭客偽冒疾管署發送

寶島眼鏡轉型醫療服務　專業眼科診所減少病患等待時間

山陀兒襲台恐再一波類鼻疽　今年凱米後已暴增80例

讀者迴響

回到最上面