產業用電調漲12.5%　8大醫護團體籲「編列公務預算補助電費」

▲電費從2022年開始已經調漲4次。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者趙于婷／台北報導

經濟部9月30日召開113年第2次電價費率審議會，決議產業用電調漲12.5%，新方案將於10月16日起實施。對此，台灣醫務管理學會、台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會等8大醫護團體今也聯合聲明，呼籲政府編列公務預算酌予補助醫療院所電費，以舒緩醫療院所的營運壓力。

洪子仁指出，醫療院所與一般產業特性不同，台灣各醫院以健保收入平均占80%且收費標準受衛生主管機關管制，受限於全民健保總額預算天花板，限縮醫療收入來源情況下，立法院上會期就已經通過主決議，要求衛福部在2025年6月前要讓平均點值達到0.95元，但醫療院所仍未等到相關預算補助，今年第二季醫院總額台北分區浮動點值預估僅有0.78，簡單來說就是收入要打78折。

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而本次電價調漲係為彌補台電虧損，在面臨多方面通貨膨脹、成本上漲之情況下，醫療院所無法如其他產業以漲價、轉嫁等方式填補虧損。洪子仁說，醫院為提供民眾完善醫療照護服務，其維生設施、醫療儀器、冷氣空調、院內照明等等皆有其使用必要性，多次電價調漲實已造成醫院經營者龐大的成本壓力。

從2022年至今，3年也調升電價4次，平均漲幅已高達42.9％。洪子仁直言，若台電公司財務負荷而調漲電價，則宜編列公務預算酌予補助醫療院所電費，以舒緩醫療院所之營運壓力，不致被迫縮減醫療供給。