不是雞絲麵！「這款麵」吃一搓鈉爆表　專家：一週別超過4次

▲愛吃麵的人小心鈉攝取量超標。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你是麵食控還是飯控？愛吃麵小心鈉攝取過量。嫚嫚營養師指出，大家常吃的「麥製麵」與米飯相比，相同重量下會多吃進300～900mg的鈉，烹煮過程中再搭配湯、勾芡、醬料等，容易鈉超標。她也列出「高鹽值麵」排行，其中白麵線一搓100g鈉含量達2874mg，已超越國人飲食指南建議一天不超過2400mg的量，長期這樣吃恐引爆健康危機。

嫚嫚營養師在粉專衛教，民眾常吃的泡麵、意麵、油麵、拉麵、麵線等白麵條，基礎原料為「麵粉＋鹽＋水」，而1g的鹽含有400mg的鈉，與相同重量的米飯相比，吃麵會多攝取300～900毫克的鈉，若再加上麵食烹調經常搭配湯、勾芡、醬料、肉燥等，容易造成鈉攝取過高而引起健康問題。

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▼麵食搭配湯、勾芡或醬料，容易吃下一堆鈉。（示意圖／免費圖庫pixabay）

過量的鈉攝取，與多種疾病息息相關。嫚嫚營養師表示，不只容易胖、腰圍顯著增加；容易罹患高血壓，並增加中風、冠心病等疾病風險；此外，還可能提高罹患腎臟疾病的風險。根據2014～2017年國民營養健康狀況調查發現，全體國人的鈉攝取量平均為3500mg，「7歲以上國人都呈現在超標的狀態」。

調查中進一步分析鈉攝取的食物來源，結果顯示，佔比第1名為進食或烹調中添加的鹽或調味料，第2名則是加工或調味食品，在此大類中又以「麥製麵條」為國人鈉攝取量最高的食物。嫚嫚營養師直呼，「所以愛吃麵真的容易造成鈉攝取過高。」

▲一張圖看懂常見麵食鈉含量。（圖／嫚嫚營養師授權提供）

嫚嫚營養師也盤點國人常吃的高「鹽」值麵，位居冠軍的是白麵線（壽麵線），每100g中鈉含量約2874mg、雞絲麵2450mg、鍋燒意麵990mg、紅麵線（蚵仔麵線）752mg、油麵712mg、意麵572mg、拉麵429mg。

想吃麵又怕吃進太多鈉？嫚嫚營養師分享，要選擇「減鈉麵體」，像是蒟蒻麵、豆腐麵，減鈉又低熱量，或是義大利麵、通心麵、貝殼麵等；烹調時也要降低鹽、醬料和調味料的使用，並改用蔥、薑、蒜、番茄等氣味重的食物調味；另外也別忘了看清楚營養標示，鈉含量每100g超過600mg即為高鈉食物。

嫚嫚營養師接著說，外食的麵食通常鈉含量都很高，建議每週吃麵不超過4次，主食以「未精緻全穀雜糧」為主，且通常吃米飯搭配菜、肉營養較均衡；而多吃新鮮蔬菜，其含有豐富的礦物質鉀，也有助於排出體內過多的鈉。