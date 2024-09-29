行天宮知名自助火鍋店有「蛆」蠕動！北市衛生局揪7衛生缺失

▲現場稽查食材未覆蓋。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

有網友爆料近期到台北市行天宮附近一家知名自助火鍋店用餐，在冷藏櫃底下發現一排蠕動的蛆蟲，引發大量網友關注。對此，台北市衛生局表示，今日已派員前往稽查，業者表示有每周清潔，但未能出示清潔消毒紀錄，另還有工作人員未戴帽、冰箱食材未覆蓋等7項衛生缺失，已開立限期改善。

一位女網友在「爆料公社二社」爆料，前往北市行天宮附近的知名自助火鍋店用餐時，打開火鍋料冷藏櫃後，竟在底下溝槽看到滿滿一排蠕動的蛆，提醒店員後有被擦乾淨，但是結帳時詢問櫃檯人員「為什麼會有蛆」，他們只是不斷敷衍，不願正面回答，感覺不太在意這件事。

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該位女網友同時上傳影片，不少人看完後直呼「無法接受」、「快吐了」、「好噁」、「這個真的太誇張了」，也有人說「感覺就是長期根本沒在清潔」、「工作人員很不用心」、「店家真的要好好把關」。

▲北市衛生局已開立限期改善。

對此，台北市衛生局今表示，29日派員前往該火鍋店進行稽查，現場自助區冷藏櫃已完成清理，未發現有病媒出沒痕跡，業者表示每週定期清潔消毒，但「未能出示清潔消毒紀錄」。

另外，現場也查有「未能提供員工體檢資料、工作人員未戴工作帽、員工物品未有區隔、冰箱食材未覆蓋、冰箱底部未清潔、厠所未張貼洗手標示」等衛生缺失事項，已責令限期改善，期屆複查如仍不符合規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰。