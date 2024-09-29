清潔工染「隱球菌」害腦膜炎！醫示警小心公園鳥糞

▲醫師提醒，隱球菌常存在於鴿子或鳥類的糞便中。（圖／達志示意圖）



記者趙于婷／台北報導

一位72歲的男性，職業為清潔人員，平常會在公園打掃，去年年底，開始斷續有右前額頭部鈍痛，伴隨頭暈及走路不穩現象，今年初頭痛突然加劇、意識不清、全身無力，懷疑中風安排住院，進一步檢查才發現是感染「隱球菌」導致腦膜炎。醫師提醒，隱球菌是一種廣泛存在的伺機性感染病原體，常存在於鴿子或鳥類的糞便中。

台北市立聯合醫院仁愛院區神經內科主治醫師陳珮昀指出，腦炎或腦膜炎在臨床上可能會表現出頭痛、頸部僵硬、意識改變甚至發燒現象，但也有一部分的病人並不會出現以上特徵，導致早期診斷有所困難。

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陳珮昀說，該個案過去有慢性乾癬並長期服用口服類固醇，去年年底開始斷續有右前額頭部鈍痛，伴隨頭暈及走路不穩現象，今年頭痛突然加劇，並且伴隨雙眼看東西會一陣一陣複視，尤其在光線暗之處更加明顯，同時有說話口齒不清的情形，之後在家發生兩次意識不清、全身無力，從椅子上滑下，家人送至該院急診，腦部斷層疑似左側基底核有低訊號陰影，懷疑中風於是安排住院檢查。

經神經學檢查發現病人步態不穩，左眼球往外側看有局部受限，肌腱反射減弱，肢體協調性差，腰椎穿刺發現腦壓非常高（>60公分水柱高），腦脊髓液墨染法呈現陽性，腦脊髓液和血液的黴菌培養長出新型隱球菌，立即給予抗黴菌藥物，並置放暫時性的腰椎引流管降低腦壓，病人意識逐漸恢復清醒，目前持續服用口服抗黴菌藥物和定期門診追蹤。

陳珮昀指出，隱球菌是一種廣泛存在的伺機性感染病原體，常存在於鴿子或鳥類的糞便中，主要感染途徑為經由呼吸道吸入帶有菌體的塵埃，或經由皮膚傷口接觸或食入病原體，再經由血行性感染其他器官（肺、中樞神經、骨骼、泌尿系統、眼睛等）。

隱球菌腦膜炎好發於免疫力低下者，如愛滋病患、長期服用類固醇或免疫抑制劑、器官移植後的患者等，臨床上表現出亞急性或慢性的病程，起初症狀並不典型，容易被以為是感冒而輕忽，可能症狀有頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、視力模糊、發燒等，嚴重甚至會意識不清、癲癇、黴菌血症且有生命危險。

預防方法為注意環境衛生，定期清理並消毒鴿舍，妥善處理鴿糞，注意傷口清潔，避免食入不潔食物，本身若為免疫力低下的患者，則要盡量避免接觸禽鳥類及受鳥糞汙染的土壤、植物或腐爛的有機物、食物等環境。

陳珮昀提醒，頭痛和頭暈為神經內科常見症狀，但若症狀反覆或持續未癒，甚至出現複視、肢體無力、平衡感失調、意識改變、口齒不清等神經功能異常，一定要立刻就醫，並告知過去病史及職業、接觸、旅遊、群聚史，由醫師進一步鑑別可能的病因並盡早對症治療。