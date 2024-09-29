「便秘按5穴道」秒順暢！中醫推1通便飲品：情緒也顧到了

▲中醫師表示，不良生活習慣、情緒緊張等原因都可能導致便秘。（示意圖／ETtoday資料照）

文／常春月刊

現代人常因工作或生活壓力大、步調節奏快、與時間等因素，需要長期外食，導致便秘已經成為現代人的通病，因而導向依賴藥品幫助解便，但長期服用藥物容易加重腸道的負擔。

便秘常見這些症狀 發生原因一次看

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中醫師陳思伃指出，便秘是無論男女都會發生，常見的症狀表徵有：排便次數減少、排便困難、甚至3至4天才解一次大便；排便時疼痛或有便血；常患腹脹、頭暈脹、腹痛、口臭、急躁、疲勞等症狀。

一般常見導致便秘的主因，例如：有不良的生活習慣、情緒過度緊張、工作壓力太大；飲食不正常、或常吃刺激性飲食，燒烤、炸、辣等食物、水份不足；缺乏運動、或是久坐少動；營養不良，甚至減肥不當等諸多因素，進而造成腸道蠕動緩慢。

改善便秘 從調整生活作息是第一步

因此，要先從調整飲食習慣及生活作息開始做起。即使是外食族，也要注重營養的均衡攝取，有便秘困擾的人，除了可以食用較多纖維質的食物以外，水份的攝取也要充足。陳思伃提及，當纖維質量足夠，但是水份卻不足時，反而會導致腹痛，想排便又排不出來。但也不要為了多吃纖維質而忽略人體所需要的其它營養。

生活作息上，「規律的睡眠時間」、「好的睡眠品質」及「三餐定時定量」是非常重要的。即使是上大夜班，也要盡量讓自己有規律的生活作息，並漸漸讓自己養成固定排便習慣。例如：早晨起床時喝一杯溫開水，可以刺激腸道蠕動，增強便意。當有便意時，就要去上廁所。當想上沒去上時，糞便中的水份會被腸道吸收，排便會愈顯困難，同時，腸道反射到腦部的神經就會變遲純，久而久之，排便的天數就會逐漸拉長，導致習慣性便秘。

排便有一個容易讓人忽略的細節就是「要專心」，很多人習慣在上廁所時看書或滑手機，這樣長期下來，會養成在馬桶上坐太久的習慣，反而容易導致痔瘡，更加得不償失。

想要順暢生活 你可以這樣做

1、早晨一杯水

養成每日固定時間排便的習慣、早晨起床可以喝一杯溫開水，以利排便。

2、墊椅子排便

排便時可拿小板凳墊在腳下，膝蓋超過肚子，此使身體往前傾。這個姿勢使的直腸與肛門角度會呈現90度被拉直，增加腹部壓力，進而放鬆恥骨直腸肌，讓肛門與直腸角度變直，排便時就會更好出力、更加順暢。

3、穴道按摩

幫助排便的穴道有：

．魚際穴，位於大拇指與手腕的中點

．支溝穴：手腕背面之4指寬處

．曲池穴：手肘彎曲後，外側手肘末端處

．氣海穴：肚臍下兩指處；天樞穴：肚臍左右各兩指處

4、多吃高纖維質食物

促進排便也可多吃含高纖維質的蔬菜和水果，例如：菠菜、地瓜葉、蒟蒻、香蕉、木瓜、柳丁、麥片、糙米等；盡量避免容易造成便秘食物，例如：燒、烤、炸、辣、馬鈴薯等。

5、多運動

每天至少走路 30 分鐘，一天至少飲用 1,500 cc 以上的水，且少量多次慢慢喝。 6.吃點好油 每天攝取適量好的油質，例如：堅果、冷壓橄欖油、酪梨油、苦茶油、魚油等。

中醫食療養生 紅棗銀耳露幫大忙

準備食材

紅棗2-3顆、新鮮白木耳1朵(大)、紅冰糖(黑糖亦可)適量、玫瑰花2-3朵。

料理方式

1.白木耳洗淨切碎，備用。

2.紅棗洗淨切開去籽，備用。

3.玫瑰花清水沖洗一下，備用。 鍋子加入800-1000CC水，加入上述食材，放入電鍋，外鍋加3杯水，跳起趁熱加入冰糖調味即可食用，夏日可放入冰箱冰涼食用。

食材介紹

．白木耳：性平溫潤，味甘淡，可幫助排便，維持消化道健康；含有豐富膳食纖維對於排便順暢很有幫助，也是好的益生元，可幫助腸道菌生長，維持消化道健康；其水溶性銀耳多醣體，可提升保護力；白木耳性平溫潤，春夏生津潤喉，秋冬溫潤補身，且豐富的植物性膠質，是天然的養顏美容食材。

．紅棗：性味甘溫，含多種抗氧化劑，亦可抗發炎，可抗氧化及增強免疫力；具有豐富纖維質，可以促進腸道蠕動；有護腦功效，對預防高血壓及心血管疾病亦有助益。

．玫瑰花：其氣味清香，可舒肝解鬱，減緩憂鬱情緒；可改善腸胃道問題，對腸胃不適者亦有助益。

食用說明

．喝法：此飲品可一週吃三次，每次量以一碗份即可，於冬日可溫熱喝以暖身，也可夏日冰涼食用。

．注意事項：無論是對身體多有益處的食物，都要適可而止，不可過量。

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