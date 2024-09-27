海霸王甲天下、為福樓餐廳上榜！北市抽驗蔬果農藥13件違規

▲北市蔬果農藥抽驗結果，甲天下海霸王的白蘿蔔農藥超標違規。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市衛生局今（27）日公布蔬果農藥抽驗結果，總計有13件不符規定，其中不乏知名業者，包含海霸王甲天下的白蘿蔔、知名烤鴨餐廳為福樓的芥蘭菜、辣椒都被驗出農藥殺蟲劑、殺菌劑等超標，後續已經要求下架違規產品，並且移請來源廠商所轄衛生局處辦。

北市政府衛生局定期到市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，113年8月共計抽驗51件蔬果產品，檢驗結果13件產品不符規定，包含白蘿蔔4件；芹菜、辣椒各2件；芥蘭菜、油菜、百香果、木瓜、菜豆各1件，各檢出1-6項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，均屬高風險農產品。

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當中不乏知名業者，包含位於北市大同區的海霸王甲天下（霸王川菜餐廳），白蘿蔔被驗出三種農藥超標，分別是殺蟲劑可尼丁0.08ppm(標準：0.02ppm以下)、殺蟲劑二氯松0.04ppm(標準：不得檢出)、殺蟲劑三氯松0.19ppm(標準：0.01ppm以下)。

該違規白蘿蔔的來源業者為北市第一果菜批發的攤商，北市衛生局科長林冠蓁表示，業者表示產品為進口，由於單據沒有保留好，無法提供詳細產品來源證明，後續遭北市衛生局依據《食安法》處分3萬元。





▲餐廳為福樓辣椒被驗出農藥違規。（圖／北市衛生局提供）

另在南港區的烤鴨餐廳為福樓有兩件違規，一項是「芥蘭菜」被驗出三種農藥超標，分別是殺蟲劑克凡派2.4ppm(標準：1.0ppm以下)、殺蟲劑因得克2.4ppm(標準：2.0ppm以下)、殺菌劑百克敏2.7ppm(標準：2.0ppm以下)；另「辣椒」也驗出農藥殺蟲劑氟尼胺0.02ppm(標準：0.01ppm以下)超出標準，其來源都是新北市的會發蔬果行。

而頂級超市Mia C'bon 台北美麗華店的日本北海道大根（白蘿蔔）則被驗出不得檢出的殺線蟲劑福賽絕0.02ppm，來源為新北市的宇富實業。北市衛生局表示，來源業者非北市者，都已經移請所轄衛生局處辦。

北市衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。