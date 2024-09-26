總額協商破局還爆「罕藥爭議」　醫界無奈：最灰心喪志的一年

▲衛福部健保署，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保會昨日進行明年度健保總額協商，其中「醫院、西醫基層」兩部門總額協商破局，另醫院代表提案罕藥專款改由公務預算支應引發爭議。醫師公會表示，健保資源有限，此主張是為弱勢民眾爭取財務保障，同時避免一般多數民眾因健保資源不足影響就醫權益。台灣醫院協會則直言，這是百年大疫後最灰心喪志的一年，放眼世界各國的醫界是展翅高飛力求重振發展，而台灣的醫界卻是在求生存。

明年度健保總額大餅首度突破9千億元，其中低推估為3.521%，相當於明年總額起碼有9112億元，而高推估則是5.5%，相當9286億元，更是有史以來最高。而健保會25日展開總額協商，4大總額部門中，僅牙醫、中醫取得共識，醫院、西醫基層均破局，預計將在27日健保會繼續討論。

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醫師公會全聯會聲明指出，西醫總額協商已連續破局多年，醫師公會代表堅守醫療價值，以確保醫事人力不致短缺，並維持民眾醫療照護品質為原則。雖能理解付費者代表有其立場及訴求，惟健保資源有限，醫界主張健保移出「罕見疾病藥費」、「代謝症候群防治計畫」等項改由公務預算支應，是為弱勢民眾爭取更大之財務保障，同時避免一般多數民眾因健保資源不足影響就醫權益。

醫院協會也發布聲明表示，醫院部門協商無法達到共識感到遺憾，今年是全體醫界在歷經新冠肺炎這百年⼤疫後，最為灰⼼喪志的⼀年，「醫院⾯臨⼤舉出⾛的醫護同仁，內⼼是無⽐的沉重， 放眼世界各國的醫界是展翅⾼⾶⼒求重振發展，⽽台灣的我們卻是在求⽣存」。

付費者代表認為本次總額協商存在三大歧見，包含「弱勢病⼈被排除、公務預算移花接木及支付衡平不解決」。醫院協會無奈表示，所謂的總額精神是事前議定未來一年的醫療費用支出，在有限的預算中盡心盡力的提供適量的醫療服務以滿足國人的醫療需求，而不是包山包海，任憑總額點值無止盡的滑落，將健保財務責任完全轉嫁由醫界承擔，「醫院再有底氣也禁不起這長達廿多年的虧損。」

至於罕藥專款歸零爭議，醫院協會表示，依據健康台灣多場的醫療國事建⾔改⾰措施， 主張應減輕健保負擔 ，將公共衛⽣相關的項⽬回歸公務預算編列。醫院部門醫院部⾨經過盤點，參據罕⾒疾病防治及藥物法等規範皆指出，中央主管機關應編列預算，補助相關經費，依全民健康保險法未能⽀付部分，由中央主管機編列預算支應。

醫院協會指出，也因此，包含C型肝炎防治、罕病、⾎友病及罕病特材及後天免疫缺乏治療藥費等都應該由國健署、疾管署等單位編列預算。「醫院部⾨不是漠視排除弱勢病人，而是依法⾏政讓預算由適當的部會編列，並未影響其就醫權益，何來排除弱勢病人的說法。」