高血脂隱形殺手！心血管疾病死亡比癌症多　健保署將推共照計劃

▲健保署長石崇良說明，將執行高血脂共照計畫，降低國人心血管疾病威脅。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

根據國人10大死因報告，心臟疾病、腦血管疾病死亡高居第2、第4位，健保署長石崇良指出表示，心血管疾病中，粥狀動脈硬化疾病（ASCVD）每年死亡8萬人，甚至超越癌症死亡人數，其中高血脂更是「隱形殺手」。健保署聯合國內九大醫學會訂定「台灣血脂管理臨床路徑共識」，同時將於年底試辦「高血脂共照計畫」，將屬於最高風險2類人納入，估至少58.7萬人受惠。

根據健保署統計，動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）每年醫療支出453億點，其中缺血性心臟病62.2萬人、腦血管疾病45.9萬人，而高血脂、高血壓與高血糖都是造成ASCVD的重要危險因子。

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石崇良指出，不同於高血糖容易出現口渴飢餓頻尿症狀、血壓可以在家自行量測，高血脂往往沒有明顯症狀，往往是出現嚴重情況如中風、心肌梗塞才發現，但此時恐怕已經造成一定程度失能，是健康的隱形殺手。

石崇良表示，心血管疾病必須及早介入預防，透過早期偵測和有效治療來降低疾病風險，也幫助醫療人員以一致的標準治療準則，健保署邀集九大醫學會聯合推動ASCVD風險分級以及並且首度制訂和公佈「台灣血脂管理臨床路徑共識」。

▲2024世界心臟日，健保署聯合9大醫學會推出台灣血脂管理臨床路徑共識。（圖／記者洪巧藍攝）

台灣血脂管理臨床路徑共識主要統籌專家、中華民國心臟學會理事長李貽恒表示，低密度膽固醇的治療目標因人而異，需依據年齡、糖尿病、高血壓、肥胖、抽菸、生活形態與家族史等因素綜合評估，可分為「低」、「中」、「高」、「非常高」與「極高」等5個風險等級。

李貽恒指出，確診為動脈硬化心血管疾病者，屬於「非常高度風險」，低密度膽固醇LDL-C要控制小於70 mg/dL；已發作心肌梗塞、中風、周邊動脈疾病，且合併糖尿病或其他第二種ASCVD者，屬於「極高度風險」，低密度膽固醇更要限縮在55 mg/dL以下。

石崇良表示，透過從建立血脂管理照顧臨床路徑，一方面提供一線醫師參考，相關用藥適應症也會跟著臨床指引給付，另一方面也要讓民眾有病識感，患者可以透過健保署健康存摺APP看到血脂檢測數據瞭解狀態，同時也給予衛教資訊，有助於自我健康管理、改變生活型態。

健保署透過大數據分析，過去七年間ASCVD病患且推估為指引中「非常高」、「極高」個案，新發住院共58.7萬人，平均每年新增8.4萬人。石崇良宣布，健保署年底要推出「大家醫平台」在糖尿病共照之外，也會推血脂共照試辦計畫，優先納入非常高風險、極高風險2類個案。

中華民國心臟基金會執行長陳文鍾指出，非常高風險ASCVD致命風險高，其中以急性冠狀動脈疾病、周邊動脈疾病與中風最要命，出院後一年累積死亡率逼近2成，但多數非常高風險ASCVD病人未能落實每3個月回診追蹤的建議，甚至半年內檢測一次低密度膽固醇的病人更僅有5成；近5成病人住院期間未接受降血脂藥物，低密度膽固醇控制差，有改善空間。