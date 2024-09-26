食道癌是無聲癌！醫示警4大徵兆：「吞嚥困難」多已是晚期

▲醫師提醒，出現吞嚥困難大多都已是晚期。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

藝人方文琳昨在臉書透露自己罹患食道癌，也自爆愛喝酒和熱湯。針對食道癌徵兆，醫師坦言，食道癌確實很難提早發現，很多人都是出現「喉嚨卡卡沙啞、咳嗽、常常清痰」等症狀才會就醫檢查，而到「吞嚥困難」無法進食狀態，都已經是晚期了。

根據衛福部112年死因統計，總計有2064人死於食道癌。值得注意的是，食道癌初期無明顯症狀，除了吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感外，也可能出現食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形。

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「非典型症狀」可能是早期食道癌唯一警訊！台北市立聯合醫院消化內科吳文傑醫師指出，臨床上有不少主訴「喉嚨卡卡、常常清痰」的病患，曾遇過一名男性做胃鏡檢查後，意外發現是食道鱗狀上皮癌，食道有顆乒乓球大小的腫瘤，喉嚨當然會有卡卡的感覺。

而方文琳也在臉書透露，確定罹患食道癌後，女兒一邊哭一邊拍打著她「都是妳愛喝高粱！」她也坦言小孩說得沒錯，「這幾年來我都在睡前喝一小杯58高粱，還有平常也超愛喝熱湯。」

▲方文琳健檢發現罹患食道癌。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）



根據國健署110年癌症登記資料統計顯示，我國食道癌新診斷個案中，75.2%有吸菸、52.4%有偶爾喝酒或習慣性喝酒、48.9%有嚼檳榔。台灣社區世代研究也發現，有飲酒、吸菸、嚼檳榔者罹患食道癌的機率分別是沒有這些習慣者的3.80倍、2.29倍和2.62倍。國際癌症研究機構（IARC）也早已將「攝氏65度以上的熱飲」歸類為食道癌可能的風險因子。

另外，吳文傑也進一步提到，現今胃食道逆流是國人常見問題，但很多人都不知道胃食道逆流會「癌變」，主要是胃食道逆流會引起非典型症狀包括咳嗽、喉嚨卡卡和常清痰等，都是因胃酸逆流到咽喉導致，大約1周超過3次以上的逆流，就可能引起聲帶、咽喉紅腫。

過去包含蔣家第三代的蔣孝勇、資深藝人徐風、資深導演陳俊良、香港影視大亨向華勝等知名人士皆曾受到食道癌所苦，最後過世。吳文傑提醒，食道癌是「無聲癌」，一旦到了吞嚥困難往往都已是晚期，當出現喉嚨卡卡、沙啞、咳嗽、常常清痰等非典型症狀，經過胸腔科、耳鼻喉科檢查都沒有找到問題，一定要進一步到腸胃科做胃鏡檢查，才不會耽誤治療時機。