明年度健保總額協商談不攏！醫界喊「編247億改善點值」遭反對

▲健保會今日召開會議討論明年總額協商，圖為健保署資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

明年度健保總額大餅首度突破9千億元，健保會今（25）日進行總額協商，其中醫院、西醫基層兩部門的總額，醫界與付費者代表意見分歧，以兩案併陳送衛福部決定。分析雙方談不攏的問題癥結，醫院代表指出，他們在會中拋出編列247億預算合理調整基本診療支付標準，也有助於挹注點值達每點0.95的目標，但遭到付費者反對。

健保會每年會針對明年度的各部門總額進行協商，明（114）年總額首度突破9千億元，其中低推估為3.521%，相當於明年總額起碼有9112億，而高推估則是5.5%，相當9286億，更是有史以來最高。

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健保會今日邀集保險付費者委員與各總額部門醫界代表開會討論總額成長率，實際協商結果暫定本周五健保會再次確定後才會對外說明。根據以往經驗，牙醫門診、中醫門診總額與其他預算通常都可以得到共識，但西醫基層、醫院總額往往會意見分歧而兩案併陳。

與會的台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，明年醫院部門總額今早協商，醫界提出總額成長率5.461%，付費者版本則是5.055%，最後將兩案併陳。至於西醫基層總額下午接力，醫師公會理事長周慶明表示，雙方想法也仍有落差，醫界提出5.5%，付費者是3.999%，同樣會兩案併陳由衛福部長拍板。

總額預算攸關衛福部是否能達成立法院主決議要求的「平均點值每點0.95元」目標，朱益宏表示，醫院代表會中拋出編列247億預算合理調整基本診療支付標準，包含護理費、調劑費、診察費、反映員工薪資等，有這筆預算挹注，得以將點數調高，也可以挹注點值，醫院協會認為應該在範圍內採逐步調整，卻遭到付費者代表與健保署反對。

朱益宏無奈指出，如果要達到每點0.95元，衛福部盤點預算缺口高達700億元，雖然這247億仍然不足，但至少可以象徵衛福部的決心；而付費者甚至一開始就表態「不應該保障點值」，提出版本的文字更強調總額不能拿來保障點值。

朱也提到，健保署為了達到點值目標，相關查核申報加嚴，此舉或許可以表面上保障點值，但醫院端要申報的無法報，恐怕會更血汗，影響醫療品質。

至於其他意見分歧處，朱益宏指出，健保總額瘦身有提到屬於公務預算應該移出總額，但是新藥新科技的暫時性支付僅有癌藥基金挪出，醫界認為，其他非屬癌藥、療效不明確但有急需的藥品、特材、醫療技術，都用公務預算支應。另在罕病、C肝等政府政策、愛滋藥費等，都應該回歸公務預算支應，但付費者代表與健保署卻仍在總額預算編列，金額還加碼。

周慶明則提到，西醫基層主要是提出護理師加薪案，該案設定為五年計劃，每年編列6.5億加薪，去年、今年都有列入，而明年度的預算則被付費者代表不同意。

據了解，會議過程氣氛相當平和，朱益宏認為，因為不管醫界、付費者代表本來就都覺得談不成，所以沒有激烈討論；周慶明說，項目金額都有充分討論，但是兩邊想法有落差。至於最後結果的版本，是否有可能重啟協商，則還要看後續討論情況。