學女星吃「極低熱量飲食」小心復胖比想像還快！醫師推「211餐盤」慢慢減更健康

▲令不少網友躍躍欲試的「仙女餐」，其實背後的副作用不可小覷。（圖／取自免費圖庫Shutterstock、pixabay）

文／每日健康

近年來盛行的「極低熱量飲食法」將每日攝取熱量控制在400～800大卡，讓你在短短一周內快速減去1～2.5公斤。對此，林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科醫師許哲綸示警，雖然極低熱量飲食能快速減重，但超容易復胖，還可能導致內分泌失調，若過度仰賴單一食物，尤其是超加工的蛋白粉、餅乾等代餐，容易導致營養不良，且長期缺乏蔬菜水果的抗氧化物，恐增加罹患癌症等疾病的風險。

許哲綸在臉書專頁《許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌》發文提到，在醫療上，確實有使用極低熱量飲食來治療肥胖的紀錄，但大多是針對病態性肥胖患者的短期治療，這些患者可能需要在短期內開刀，但過於肥胖導致風險太高，或是身體太龐大而進不去電腦斷層的機器，才會倚靠極低熱量飲食來快速降低體重，以順利進行醫療處置和檢查，而進行極低熱量飲食的過程中，通常他們都會住院監測，以確保安全。

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許哲綸表示，人類的身體暗藏一套度過饑荒的省電模式，當我們一下子攝取過低的熱量，尤其是每天小於800大卡的極低熱量飲食，身體就會自動進入省電模式，減少不必要的新陳代謝，卻可能導致性荷爾蒙低下，使月經不來、性慾缺乏、骨質流失、容易骨折、皮膚乾燥老化；大腦強烈渴求食物，引發心理壓力、睡眠障礙；免疫系統低下，讓人容易感冒、生病；生理性甲狀腺低下，引起掉髮、怕冷、便秘及倦怠；倘若在減重過程中出現以上症狀，很可能就是熱量太低，建議儘早調整。

許哲綸直言，極低熱量飲食非常容易復胖，因為身體一旦進入省電模式，很難馬上恢復，可能造成日後減重的過程更困難；而且運動是降低復胖機率的最重要方式，但在攝取極低熱量飲食的情況下，肌肉必定會大幅流失，就算吃高蛋白也一樣，進而降低基礎代謝率，影響長期的運動表現。

許哲綸也強調，過度仰賴單一食物，尤其是超加工的蛋白粉、餅乾等代餐，非常容易導致營養不良，因為人工添加的營養素永遠無法跟天然食物的營養相比，缺乏鐵、鋅等微量元素可能導致貧血、掉髮等問題，長期缺乏蔬菜水果的抗氧化物則會增加罹患癌症等疾病的風險。

最後，許哲綸總結，雖然低熱量代餐減重法可以在短時間內發揮成效，但從健康的角度來看，非常容易有副作用，患者也可能要花費更多的時間和意志來克服復胖，所以建議慢慢減重，像是用「211餐盤」的均衡飲食搭配原型食物、培養運動習慣等，若真的有需要，也可依照醫師建議，使用合法藥物輔助治療。