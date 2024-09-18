可愛到讓行動不便的爺爺都主動想餵！ 浪浪化身「心輔犬」幫高齡長輩重拾活力

▲犬、貓不僅是中高齡者或空巢族的情感依附對象，甚至也能協助亞健康、失能長輩重拾生活及社交等能力。（示意圖／pixabay、Pexels，下同）

文／康健雜誌

經過專業培訓的「心輔犬」，是近年大受矚目的動物輔助治療（AAT）之一。心輔犬究竟有哪些專業技能，能帶動長輩一起運動、社交？和一般寵物犬又差在哪？

新北市政府大禮堂中，「戚風」左嗅右嗅、跳上跳下還來回衝刺，不時用腳搔搔自己的身體，再繼續和周遭人群互動，現場笑聲連連，不斷出現「戚風好棒！」、「戚風超可愛」的驚呼聲。

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身為「心輔犬（心靈輔助犬）」的戚風，在台灣心輔犬培育團隊執行長陳奕君和技術長鍾皓羽指引下，雀躍地到新北市政府大禮堂的與會同仁互動，現場氣氛也跟著牠的到來愈來愈熱絡。

在現今少子、超高齡化的社會中，犬、貓不僅是中高齡者或空巢族的情感依附對象，成為終結孤獨的救贖，甚至也能協助亞健康、失能長輩重拾生活及社交等能力。「心輔犬」就是這樣的好幫手，近幾年開始陸續在各大機構、日照中心及學校出現，大展魅力。

「化被動為主動」心輔犬讓高齡者重新找回身心動能

陳奕君指出，經過課程解說和實際互動，無論是中高齡長輩、身心障礙者，還是特殊族群，都能和心輔犬玩在一塊。從破冰活動開始，一步步減少負面情緒，達到降低焦慮與憂鬱、放鬆心情及加強人際互動的效果。

緩和情緒的同時，心輔犬也透過參與和帶領肢體運動、溝通和認知等遊戲，扮演如「加速器」的角色。像之前一名參與心輔犬互動教育課程的爺爺，每次吃飯都要社工或照服員幫忙餵，但自從開始上課後，因為想用湯匙拿小點心給心輔犬吃，「課復一課」不經意的練習，爺爺居然在第6堂課結束後主動拿起湯匙吃飯，讓心輔犬培育團隊和社工大吃一驚。

陳奕君表示，不少高齡者認為自己年紀愈大愈沒用，生活也動不動就處在被協助的狀態，久而久之喪失主動力。而心輔犬的出現，正是讓高齡者「化被動為主動」的關鍵。以循序漸進的方式，增加長輩從事特定動作或活動的意願。例如長輩可能為了能和心輔犬一起玩球，便願意站起來走動，「讓他們有『被需要的感覺』，也創造動機，自然就會動起來。」

除了感受到「被需要」，不少長輩在和心輔犬互動時，也覺得像是在陪自己的孫子玩遊戲，相處起來不僅變得比較有耐心，也增加了長輩練習走路、做精細動作和調整心態的意願。台灣心輔犬培育團隊創辦至今，已讓心輔犬們成功在225間日照中心及長照據點服務，數量還在持續增加中。

不只是陪伴？心輔犬和寵物犬差在哪？

雖然都是經專業訓練的犬隻，但心輔犬和導盲犬、搜救犬等工作犬特性卻不同。目前全部由浪浪組成的心輔犬，屬於專業互動療癒犬，是工作犬及治療犬的結合，擁有工作犬的專業和紀律，但同時又不失治療犬溫暖又親人的特性。「導盲犬在上班的時候不可以亂嗅聞，但心輔犬在上課時如果想東聞聞、西聞聞就沒什麼關係，」陳奕君說。

心輔犬也和一般寵物犬不一樣，不單只是靠著「陪伴」療癒，而是透過互動，幫助中高齡長輩、身心障礙等族群練習復健、社交技巧或找到人生意義，同時也希望能達到人犬共好目標。「家裡養的狗狗就像是家人，在一起有開心也會有難過的地方，但心輔犬比較是扮演『小老師或助教』的角色，」陳奕君說。待服務對象經10～20堂課練習、達到目標後，心輔犬就可以成功退場。

可一對多也可一對一，公司、機構、學校有望引進心輔犬服務

不只關懷長輩，心輔犬也能出現在一般職場。新北市政府是全台首個引進心輔犬服務的公家單位，盼能從公部門帶頭，未來再拓展到各公私機關及學校。

參與新北市府心輔犬推廣活動的淡水商工人事室主任郭淑蓮笑說，過去不知道有心輔犬這種專業教育犬。一開始參加活動時覺得新鮮但沒想太多，直到與心輔犬戚風互動後才發現，原來心輔犬竟有讓人瞬間放鬆的魔力。也因為家裡有養2狗1貓，課堂中她與戚風的相處也更融洽，「這堂課是我上過最輕鬆、快樂的一堂課，」郭淑蓮說完肯定地點頭，表示希望不久後，也能將相關課程引入淡水區的單位和學校。

心輔犬培育團隊目前以提供團體課為主，但近幾年也開始規劃一對一的服務。最近更開設心輔犬種子教師課程，目前已有超過800人報名，期待能以「一人一犬」或「兩人一犬」的方式，進行個別或團體的課程與活動，盼觸及更多有需要的潛在服務對象。

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