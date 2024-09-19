年輕人「罹癌機率」和肥胖有關？醫師曝：4大關鍵原因

▲研究發現，隨著生活習慣的改變，使肥胖率不斷增加，導致年輕肥胖相關癌症的發病率，也顯著上升。（示意圖／pixabay）

文／每日健康

隨著現代生活方式的變遷，肥胖已成為全球健康危機之一。最新研究分析了大量癌症數據，顯示近一半的癌症病例與肥胖密切相關，尤其在年輕群體中，這一現象更加顯著。

對此，黃軒醫師在其臉書專頁《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》說明，根據研究人員分析的1414 萬筆癌症數據顯示，有 48.47% 的癌症病例與肥胖有直接關聯。具體來看，在 651,342 例癌症病例中，幾乎一半是肥胖相關癌症。此外，肥胖相關癌症的發病率每年增加 3.6%，這表明肥胖與癌症的關聯性正在逐年增強。而相較之下，非肥胖相關癌症的發病率基本穩定，僅有 0.1% 的微小變動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更令人關注的是，不同年齡層的癌症發生率存在顯著差異，尤其是在年輕群體中，肥胖相關癌症的發病率大幅上升。60-64 歲群體的發病率增長 1.55%，而 35-39 歲群體則增長了 7.81%。更年輕的 25-29 歲群體，增幅達到驚人的 15.28%。這些數據顯示，肥胖對年輕一代的健康威脅越來越大。研究進一步指出，與 1962-1966 年出生的人相比，1997-2001 年後出生的年輕人罹患肥胖相關癌症的風險高出 25 倍。研究人員對未來的趨勢也進行了預測，認為到 2031 年，肥胖相關癌症的發病率將大幅增加。預估到時每 10 萬名肥胖者中，將有 226.93 人罹患癌症，相比 2021 年的 120.17 人，這一數字增長了近 1.89 倍。這表明未來肥胖相關癌症的發病率將進一步上升，尤其是年輕人群體。



年輕人更容易罹患肥胖相關癌症，與現代生活方式的變化密不可分，以下是幾個主要原因：

1. 缺乏運動

現代年輕人普遍缺乏身體運動，久坐不動的生活方式成為常態，這大大增加了肥胖的風險。



2. 飲食習慣

食用紅肉、加工食品和高糖飲料的頻率增加，這些不健康的飲食習慣與肥胖和癌症風險密切相關。



3. 喝酒與吸煙

飲酒和吸煙是已知的致癌因素，這些習慣在年輕人中依然普遍存在，進一步提高了癌症風險。



4. 癌症篩查和診斷技術的進步

隨著醫學技術的進步，癌症篩查和診斷成像方法更加精確，這也導致癌症發病率的上升，因為更多的早期癌症被檢出。



現代及未來的年輕肥胖者愈容易罹癌的主要原因在於隨著生活習慣的改變，使肥胖率不斷增加，導致年輕肥胖相關癌症的發病率，也顯著上升。面對肥胖與癌症關聯日益緊密的現狀，我們必須重新審視生活方式和健康管理策略。未來的挑戰在於如何有效預防和減少肥胖，尤其是針對年輕人群體，從而降低癌症發病率，保護未來世代的健康。