不要和果汁、牛奶一起喝！醫示警「孩童用藥」5大錯誤行為

▲醫師提醒，孩童用藥要特別注意。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

孩童用藥是許多家長擔心的問題，醫師提醒，面對孩子生病，家長有5大行為千萬不能做，包括「不要自行購藥給兒童使用、不要將藥品與果汁或牛奶一起使用、不要用以前未使用完畢的藥品」等，另也要留意是否有藥物過敏如疹、腫、紅、痛、燒、破等症狀。

林口長庚醫院副院長暨小兒科主治醫師邱政洵指出，不少家長都會疑問「發燒了怎麼辦」、「皮膚癢可以擦類固醇藥膏」，確實因為兒童身體器官尚未完全發育，對於藥品吸收、分佈、代謝、排除的反應與成人有所不同，因此要特別注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱政洵表示，面對孩子生病時，父母千萬不要做以下5大行為，包括「不要自行購買藥給兒童使用、不要自行停藥或調整劑量、不要任意放置藥品、不要自行使用以前未使用完畢的藥品、不建議將藥品和果汁或牛奶一起使用」。

1.「不」要自行購藥給兒童使用：

兒童並非成人的縮小版，切勿自行給孩子使用成人的藥品或自行購買兒童藥品。

2.「不」要自行停藥或調整劑量：

不要因病情好轉而自行停藥，尤其是抗生素，請遵循藥袋或醫師藥師指示使用藥品，必須完成整個療程，以避免抗藥性的發生。

3.「不」要任意放置藥品：

將藥品放置於孩子不易拿取的地方，以避免被誤食。另藥品應按照說明書(仿單)或藥袋上的指示儲存，勿隨意冷藏，以免讓藥品受潮。

4.「不」要自行使用以前未使用完畢的藥品：

未使用完的藥水或藥粉容易變質，當次未用完的部分應予丟棄，避免下次自行使用。

5.「不」建議藥品與果汁或牛奶一起使用：

服用藥品時，建議使用溫開水，避免與其他液體混合導致交互作用。