下面黑＝太常愛愛？醫吐「和2原因有關」：更年期會變淺

▲私密處顏色暗沉讓你好自卑？婦產科醫師曝原因。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

不少女生對於私密處暗沉相當在意，甚至為此自卑，坊間更曾流傳「妹妹黑是因為太常愛愛」的說法。對此，美女婦產科醫師蕭詠嫻說明，女生下體的顏色主要受到荷爾蒙與穿著的內褲所影響。她說，一般在青春期前會呈現膚色，到了育齡年紀顏色會加深，直到更年期才會再變淺；如果平時穿的內褲容易摩擦，也會使色澤變深。

下體顏色黑黑的不正常嗎？蕭詠嫻醫師在個人YouTube頻道替網友解惑，她說「其實沒有不好看！」大陰唇與旁邊會產生色差，都與荷爾蒙有關，在還沒到青春期的小女生，私密處都呈現膚色；青春期過後、甚至到了育齡年紀，顏色會變深；而在懷孕期間則又更深，直到更年期後色澤才會慢慢地變淺。

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想要改善私密處暗沉問題，蕭詠嫻建議，首先不要穿太過於摩擦的內褲，另也可接受雷射美白，不過個人的體質也攸關效果，「本身如果是顏色超級深，可以讓你少1、2個色階，但沒有辦法讓你完全回到沒有色差。」

蕭詠嫻也提醒，大陰唇及其周圍的皮膚平時就需要保養，長期沒保養的狀態下會油水不平衡，容易因此長痘痘或是暗沉、乾燥。

▲平時常穿緊身褲、內褲太緊一直摩擦私密處，也容易發黑。（示意圖／達志）

網路也曾流傳「女生太常自慰，私密處容易變黑」的話題。最美性學博士許藍方強調「自慰不會黑！」並指出女生下體肌膚暗沉變黑恐是磨擦與反覆性的感染，像是穿緊身褲、內褲太緊使其不斷摩擦，或是常常感染容易發黑，與自慰本身並無太大關聯。

女生常自慰是否容易引發感染？許藍方解釋「這句話不能說不對」，但是是機率問題，當自慰頻率變高，感染機率相對也會提升，但不代表自慰一定會感染。

許藍方進一步說明自慰造成感染原因，首先為事前清潔沒做好，例如指甲沒剪乾淨藏有污垢、事前沒洗手；事後未落實私密處清潔、沒有尿尿及洗手等等。她說，無論是DIY或愛愛後應立即排尿和用清水沖洗，平時也要注重身體保養，多喝水、不要憋尿，以及穿著通風材質的（內）褲子，別讓私密處悶壞了。